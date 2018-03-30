3355旅遊補助上路 花蓮業者疑浮報領補助

震後花蓮觀光受創，地方、業者推出觀光優惠振興，中央也祭出旅遊3355補助，不料疑似出現業者浮報溢領補助。（張祈攝）

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花蓮震後觀光受創，交通部觀光局推出3355旅宿補助方案，補助金額超過500萬元，原是中央美意，卻疑似出現多家業者不實申報及浮報人數等行為，觀光局擬擴大稽查，追回不法業者溢領款項、停權申請資格、最高處以18萬罰款並公布業者名單。

交通部觀光局搶救震後花蓮觀光，推出3355旅宿補助方案，截至目前總計11800人申請、補助金額近600萬人，包括民宿、旅館及飯店都在申請名單內，經觀光局及公會等窗口調查，查獲疑似有不實申報及浮報人數等行為，預計擴大稽查並處以罰則。

3355旅宿補助方案3月6日正式推出，民眾3人同行到花蓮旅宿3天2夜，就可享有每人補助住宿費最高500元，申請流程委託花蓮縣觀光旅館商業同業公會、花蓮縣旅館商業同業公會及中華民國民宿協會全國聯合會等單位擔任申請窗口。

因部分申請數明顯與住房率不成比例，遭觀光局鎖定，將派人嚴格查緝，花蓮民宿協會理事長陳秉忠指出，目前查出有部分業者拿過去住宿名單虛報申領、或以親戚個資浮報住宿，稽查人員只要比對住房率及住客名單就能查出是否溢領補助，若查證屬於將予以停權、罰款及公佈名單的處置。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長陳義豐憂心對觀光造成二次傷害，他強調，不良業者畢竟是少數，不應以偏概全，目前通報公會全面稽查業者不法行為，觀光局也更新申請表單，新增影印身分證明文件欄位，申請窗口嚴格把關責任，配合觀光局稽查，共同遏制不法業者的僥倖行為。

(中時)

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