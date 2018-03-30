產業進校園找人才 燦坤與高苑科大產學策略聯盟

2018年03月30日 16:31 中時 郭韋綺

產業走進校園找人才現象已成常態，3C通路燦坤公司30日與高苑科技大學策略聯盟簽約展開產學班人才培育計畫，除可抵學分外，實習工資比照勞基法最低工資22K起薪，就學期間即以「半正職」狀態成為企業培訓的儲備幹部。

校長趙必孝指出，人才荒一直是產業的問題，高苑科大近年來致力培育產業人才，依產業特性和學生特質進行媒合，減少學用落差，也可為產業找到合適人才，為台灣產業發展紮根。

燦坤總經理張岳龍表示，經過4年多合作，選中高苑科大做為南台灣唯一合作大專院校，將提供30位學生每學期1萬元，合計每年60萬元獎助學金鼓勵學生參與產學班，畢業後也可獲得延攬聘用。

產業學院主任邱柄儒說，到燦坤實習規畫成一門課，完成320小時實習可抵3個學分，也幫學生爭取比照最低工資的實習薪資，若業績好加上獎金，每月實領薪水超過30K。

燦坤產品主打通路、銷售、服務，所需人才以資管、資科、行銷等科系較吃香，個性活潑外向、反應好，能應付顧客的各種疑難雜症，就能獲得青睞通過面試，進入門市展開實習。

去年資管系畢業、現已是燦坤右昌店小家電主管的林洋秀直說自己很幸運，透過產學班計畫找到符合志趣的工作，在就業道路上減少了很多摸索期和撞牆期。

(中時)