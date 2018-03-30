蔡英文想角逐2020 關鍵得先通過這三支箭

蔡英文總統。（中時資料照片，范揚光攝）

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中時電子報

台電核二廠2號機日前發生跳機事件，引發恐慌；這一跳，也跳出了蔡英文總統當前的三大難題。資深媒體人黃暐瀚警告，不僅是年底的9合1大選，這還將是蔡英文能否角逐2020總統大選的期末考題！

台電核二廠2號機日前進行併聯發電測試，僅第二天就發生跳機。資深媒體人黃暐瀚說，這個其實只能拿來補3％備轉容量率，希望能藉此過撐過今年夏天用電的「救命藥丸」，眼前藥效不明。

黃暐瀚批評，核二廠2號機停了600多天，還說安全沒問題；核四蓋了20多年，卻封存不敢用。舊核二與新核四，到底哪個安全，越來越說不明白。

此外，黃暐瀚指出，《美麗島電子報》最新民調發現，蔡英文總統的不滿意度名列第一，高達60.6％%的民眾不滿；台灣民眾對經濟的不滿意度，也創下新高，高達75.9%；意外的是，民眾對能源的接受度，有接近半台灣民眾能接受「核能」，「燃煤」則只有20.5％。另外，雖然有9成民眾接受「再生能源」，但綠能無法成為基載電力的事實，有沒有理解到？

黃暐瀚說，一次核二的跳機，引出「蔡英文的乏力」、「民進黨的危機」，以及「台灣能源政策的錯亂」這三大難題。年底9合1選舉在即，「經濟」、「能源」跟「空汙」這三支箭，將是蔡英文還能不能繼續角逐2020年總統大選的期末考題。

(中時電子報)

文章來源：黃暐瀚臉書

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