和俄槓上！歐盟擬升級軍事設施、提高速戰力

一輛波蘭坦克參加北約軍事演習的資料畫面。(圖/美聯社)

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中時電子報

俄羅斯總統普丁日前大動作向全世界介紹新武器，去年9月更曾在波羅的海附近舉行大規模聯合軍事演習，北約擔心無法快速應對俄羅斯的軍事攻擊，因此歐盟打算修建成員國內的道路等設施，以及簡化邊境手續，讓軍事人員和裝備能夠更快速的通行，以加速應對俄國攻擊或威脅！

根據路透(Reuters)報導，歐盟委員會28日宣布一項名為軍事機動性行動計劃的提案，內容包括考察歐盟公路、鐵路，尋找適合的軍事運輸路線，以及升級道路、橋梁、隧道，評估歐盟成員國的邊境檢查流程，以便提高軍事人員和裝備通行的速度。

歐盟提案的主要考量可能是應對俄羅斯的軍事威脅。因為俄羅斯和白俄羅斯去年9月在波羅的海東岸舉行聯合軍事演習，讓北約神經緊繃，擔心這種大規模軍演，可能會在東歐引發衝突，但北約在俄方突然發動進攻時，卻無法有效、快速的反應，更無法快速向衝突地區調遣軍隊。

除此之外，歐盟很多成員國的陸橋和鐵路等基礎建設的設計承重，根本無法承受大型軍車通行，因此這項計畫打算升級這些基礎設施，提高軍事用途。同時，歐盟也將統一成員國的通行規則和簡化邊境檢查手續，屆時可以提高軍事裝備進出邊境的速度，以及讓歐盟節省300億歐元開銷(折合台幣約1兆元)。

歐洲聯盟委員會外交和安全政策高級代表墨格里尼(Federica Mogherini)說，提升歐盟國家的軍事機動性，就能提高部署軍事任務，快速應戰。因此，歐盟成員國打算明年優先執行這項提案。

(中時電子報)

文章來源：EU Plan to Upgrade Military Mobility Sets Out Difficult Tasks for Years to Come

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