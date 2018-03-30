高雄大學創新演算法 網路電商相中開發成購物App

楊惠芳創新演算法，獲得網路電商業者開發成購物App。(郭韋綺翻攝)

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人工智慧產業近年蓬勃發展，高雄大學資訊工程學系助理教授楊惠芳以深度學習衍伸提出新式演算法，大幅提高圖像搜尋速度與正確性，已有國內網路電商運用於購物App，其研究成果今年初也發表於AI領域頂尖期刊。

楊惠芳表示，深度學習屬於人工智慧領域分支機器學習，原理來自類神經網路，意即模擬人類大腦的神經網路，經常應用於圖像檢索。

她進一步指出，圖像檢索為電腦視覺重要探討問題，目的是給定某查詢圖，再從圖像資料庫中找出相似圖，檢索速度扮演關鍵角色，相似度比對過程，若所萃取的圖像特徵是浮點數值，則產生龐大運算量，不僅耗時且錯誤率高。

她強調，這項運算技術大幅改善缺點，原理是利用圖像的類別資訊，教導電腦習得二元碼做為圖像特徵，比起浮點數值運算，以圖找圖的速度不僅更快又更準確。

楊惠芳的創新研究已被國內知名網路電商開發手機購物App，消費者只要安裝執行App，拍攝有興趣或喜歡的服飾照片，即可快速海選商城加盟店家上萬件相同或類似產品。她說，人工智慧研究層面廣泛，包括機器學習、電腦視覺，其他還有自動推理和搜索方法、機器學習和知識獲取、知識處理系統、自然語言理解、智能機器人、自動程式設計等，都是AI探索的領域。

(中時)

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