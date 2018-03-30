台灣「龍笛」驚豔上海時裝周 再掀改良式祺袍風潮

「蝶影」系列以古典低調的色彩描摹皇家花園的雍容富貴。（龍笛提供）

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旺報
「空界」系列運用國畫潑墨花卉及山水的意象。（龍笛提供）

被譽為2018華人圈最大時尚盛事的「上海時裝週」，3月28日起在上海新天地盛大開展。進入大陸市場的台灣自創品牌「龍笛」已十餘年，成功再創改良式祺袍風潮，今年也再度應邀參與上海時裝周，今天（3月30日）宣布4月2日晚間8點將在上海新天地太平湖公園舉行主場動態秀「龍笛LONDEE．東方祕境」。

該品牌以「為東方女性設計一件屬於自己的禮服」為初心，採擷東方意象與精緻工藝，融合西式剪裁及創新素材，悉心妝點女性風采、引領東方時尚復興，已在華人圈樹立極致經典的地位。

「龍笛」表示，新天地是以傳統石庫門建築創新改造而聞名於世的時尚指標地，與該品牌以東西融合設計為依歸的設計走向不謀而合。今年的設計以「東方秘境」主題概念，推衍秘境空間三部曲，借由「蝶影」、「蘭香」、「空界」三系列完整呈現東方優雅的品牌精神，探索女性潛藏於心的感性世界。

「蝶影」系列以電腦噴印的仿古細緻圖騰，絲絨燒花、蕾絲串珠及珠光絲緞的垂墜柔軟，描摹皇家花園的雍容富貴，運用古典低調的色彩，輕喚出畫軸中追尋花中蝶影的古典仕女。

「蘭香」系列將灰調粉彩的優雅色澤，結合精緻刺繡工藝與頂極絲織3D緹花、水溶蕾絲立體鏤空素材，搭配色織素面微閃色效果與不對稱設計手法，綴以精緻手工珠花盤扣，淬鍊出淡淡蘭香溫潤宜人的基調。

「空界」系列運用國畫潑墨花卉及山水的意象，偽單彩噴印留白手法，輔以印花及刺繡虛實對比設計點綴，大量異素材、亮霧面、厚薄對比、密實與鏤空素材剪接，傳遞繁忙塵世中自我獨白空間的需求。

(旺報)

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