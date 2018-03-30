冒死擊斃歹徒破強大軍火 2特警提報破格升職

2018年03月30日 17:03 中時 劉宥廷

高市警保安大隊特勤中隊警員余和謙、施建安(右)27日開槍制伏歹徒並起獲火力強大的移動軍火庫，獲市長陳菊在治安會報上公開表揚，市警局長何明洲(左)為鼓勵他們，已要保大備妥相關資料，提報破格升職給警政署審查委員會審核。 （高市警局提供）

高市警保安大隊特勤中隊警員余和謙、施建安27日開槍制伏歹徒並起獲火力強大的移動軍火庫，除受市長陳菊讚揚頒獎外，30日再獲港都警友會各頒15萬元獎金；市警局表示，2名同仁英勇表現，已符合破格升職的要件，將在近日提報警政署。

高市警局副局長陳書田指出，余、施2人在深夜執勤時對付3名歹徒，又遭遇歹徒開槍，對方子彈雖沒擊發，但後座歹徒曾拿槍給前座2人，且車上還有火力強大的衝鋒槍，萬一沒在第一時間制伏，讓歹徒有時間替換威力猛烈槍彈，不僅警員的命可能沒了，也恐波及路過人車。

陳書田說，余、施在千鈞一髮時的英勇表現、冒險犯難，符合破格升職資格，以及獲市長陳菊在治安會報上公開表揚，市警局長何明洲為鼓勵他們，已要保大備妥相關資料，提報破格升職給警政署審查委員會審核。

港都警友會副理事長王木和謝龍隱，今上午也到高市警局，各頒獎金15萬元給余、施2人；謝龍隱感謝他們2人為港都治安的付出，也希望經驗能傳承；王木表示，從槍戰畫面，看到2人冒險犯難的英勇事蹟，令人感佩。

另高市近來眾所矚目的警冒死奮勇破格升職就屬，2006年麗尊大酒店槍案，警拿90手槍對抗匪M16突擊步槍，雙方共駁火195槍，時任市刑大四分隊巡官吳永彬遭子彈從左臉穿入、小隊長黃博敏右小腿中彈，分別破格晉升警務員、巡官；2009年高雄火車站鬧區警匪槍戰，時任保大小隊長馬延德遭歹徒擊中右胸，幸好當時身穿防彈背心，子彈卡在背心，幸運逃過鬼門關，破格升職巡官。

(中時)