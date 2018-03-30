中市推廣全民喝台灣好茶 揪年輕人來喝茶

2018年03月30日 16:49 中時 盧金足

全民健康喝茶日台中起跑！年輕人以創意調茶，推廣「多多喝茶、健康多多」。（盧金足攝）

響應4月7日「世界健康日」，推廣台灣飲茶風氣，台中市政府經發局、農委會農糧署及茶改場輔導台灣茶協會舉辦「世界健康日‧全民喝茶日」系列活動。（盧金足攝）

響應4月7日「世界健康日」，並推廣台灣飲茶風氣，台中市政府經發局、農委會農糧署及茶改場輔導台灣茶協會舉辦「世界健康日‧全民喝茶日」系列活動，即日起至6月底將在各機場、各大火車站、高速公路服務區、學校及知名茶行等場所免費奉茶，希望喚起台灣古早人情味，也推廣多多喝茶、健康多多的理念。

「世界健康日‧全民喝茶日」系列活動，今年將於4月28日舉辦「台灣茶創意競賽」，以創意調茶為主軸，廣邀全國熱愛茶餐飲人士及高中職相關科系、大專院校、社會人士、熱愛茶飲及茶文化者參加，以「台灣茶」應用為主題，讓傳統奉茶文化與創意茶飲激盪更多火花，吸引青少年也愛上喝茶。

經發局副局長李逸安表示，透過奉茶活動，讓年輕人感受到古時候濃濃的人情味，未來也可以結合台中各大商圈，包括美術園道商圈、梧棲商圈等，將茶的文化與品味帶到商圈活動中，共同提倡茶產業文化，彼此交流提升商圈活動效益。

農委會農糧署指出，台灣茶產製技術優良，各茶區的特色好茶均具有獨特香氣與滋味，歡迎民眾踴躍參與各地奉茶活動及茶會，體驗茶藝文化內涵與豐富的人情味，並請認明茶葉產銷履歷及產地證明標章，選購台灣優質名茶。

台灣茶協會理事長陳玉舜表示，世界健康日在「清明」與「穀雨」兩節氣間，是古時候飲茶保健的最好時節，為找回早期台灣社會路邊奉茶的人情味，並推廣飲茶保健的理念，協會已舉辦了15年「世界健康日‧全民喝茶日」系列活動。

台中市府市政顧問、萬里晴食品總經理吳炎山指出，今年度活動從台中起跑，包括北、中、南、東均有茶行響應茶品折價促銷，不同型式的主題茶會也將陸續登場，還有各機關團體的免費奉茶活動等，喝茶配台中各式茶點，享受台灣版的健康下午茶，希望吸引更多民眾注意到台灣茶的美好及喝茶對健康的幫助。

(中時)