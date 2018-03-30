揹17命佛州槍手收百封情書 粉絲送性感照還捐錢

2018年03月30日 16:38 中時電子報 蔡萱

美國19歲的克魯茲（Nikolas Cruz）2月闖進道格拉斯高中開槍，造成17人死亡的駭人慘劇。他在事後被警方逮捕，目前仍被羈押。但克魯茲在獄中卻收到數百封粉絲的來信，不僅有女粉絲表達對他的愛意，還有附上可見乳溝和美背的性感照，甚至還有人捐了800美元（新台幣2.4萬元）給他。

關押克魯茲的看守所，現在對克魯茲執行「防止自殺監控」（Suicide Watch），以防他在判刑前輕生。按照流程寄送給他的所有來信，均需由看守所先看過。

克魯茲。(圖/美聯社)

擔任克魯茲公設律師的芬克爾斯坦（Howard Finkelstein）透露，克魯茲至今收到200多封信件，大部分的是由少女每天寫給克魯茲的。

有來自芝加哥的粉絲在寫給克魯茲的信中，附上9張自己的照片，當中甚至還有穿著比基尼和露出乳溝、美背的性感照片。也有來自德州的粉絲大膽表達自己對克魯茲的愛慕之情，「我在電視看到你的照片就被你吸引，你有雙漂亮的眼睛，臉上雀斑也讓你看起來很帥，她還寫到「我真的很瘦，而且胸圍有34C」，並附上許多愛心。

芬克爾斯坦也坦言，在自己擔任律師40年來，從沒見過有嫌犯在獄中接到這麼大量的信件。他也表示擔心這些粉絲會開始崇拜克魯茲的所作所為。

(中時電子報)