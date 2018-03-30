桃園中路地區區段徵收開發案標售 標脫率66.7％

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桃園市政府今 (30)日第六次標售中路地區，共22筆土地、18個標號吸引46封標單搶標，其中12個標號順利脫標，標脫率達66.7％，整體溢價率14.9％，最高得標單價每坪70萬元標脫。

台灣房屋智庫經理江怡慧分析，這次標脫率66.7％，且有數塊中大型土地標出，明顯感受建商對於桃園房市場信心度提升，但最主要可能還是這次底價是以第五次標售底價再降一成，加上中路特區搭有舊商圈發展與中正藝文特區相連等優點造勢。

台灣房屋智庫表示，這次最有看頭且熱門的是標號12的87、88 、91地號，有11封標單搶標，最後以7.41億元標脫，可謂最高單價、最多標封數及最高溢價率28.4％「三冠王」，顯見中路特區建商出手信心度回溫不少。

江怡慧指出，這次標售22筆土地都是住宅區，面積最小8.3坪，最大1,155.3坪，底價介於每坪46萬元至63.1萬元，是桃園市政府今年最大規模標售，每坪最高以70萬元標出，但也有用46.9萬元底標就得標的幸運兒。

台灣房屋中路特區直營店長辛淑惠認為，這次「三冠王」位於中路三段，面積共1,057.8坪，地形大且方正，就坐落在康萊爾雙語國中國小幼兒園及國中預定地旁，搭上原有市府商圈與永安路商圈，有絕佳位置的優越性，顯見相當受各界矚目。

辛淑惠說，因處學區旁又正對兒童公園、商圈，生活機能完備樣樣到位，因無可取代而造成最熱搶標的土地。

江怡慧強調，中路特區屬最靠中正藝特區的重劃區，現階段中路特區內住宅房價來看，推案開價每坪28萬元至32萬元，10年內中古住宅大樓的均價介於每坪20萬元至23萬元，低於鄰近中正藝文特區約兩、三萬元，但除能享有中正藝文特區的優勢，還能享有原有市府商圈與永安路商圈的便利性，兼具省房價、等待新興重劃區發展時期的不便性，是相當有潛力的房市明日之星。

(工商)

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