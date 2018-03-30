馬英九若只能回家睡大覺 羅智強：4位元首恐全都要關起來！

2018年03月30日 17:01 中時電子報 黃麗蓉 、中國時報記者／ 杜宜諳 、中國時報記者／

前總統馬英九遭控教唆洩密，二審高等法院30日開庭審理。針對民進黨立院總召柯建銘等人的關說案，馬英九強調，「總統面對這樣的司法關說案，面臨可能的憲政危機，什麼都不應該做，只能回家睡大覺？」前總統府副秘書長羅智強直指，若此奇葩標準成立，那4位卸任和現任元首恐全都要關起來！

羅智強在臉書指出，當國會議長透過法務部長為民進黨國會一把手的柯建銘關説司法，總統面對動搖國本、踐毀司法的國家大事，「馬英九總統諮商行政院長江宜樺，和時任總統府副秘書長的我，這就叫做洩密？」

羅智強點出，若這個「馬英九處理機密除了睡覺，什麼事都不能做」的奇葩標準成立，那麼，蔡英文總統也不要開什麼國安會議、召開國政會談，因蔡英文經手的兩岸、國防、外交…無一不是機密，接到這様的機密後，再和內閣閣員、總統府幕僚商量，全都叫洩密，也請一併把蔡英文關起來，而依此標準，陳水扁、李登輝也該關起來。難道要讓這4位卸任和現任元首全都關起來，成為另類台灣奇蹟？

羅智強喊話，柯建銘不要再丟人現眼了，綠營已祭出近200案濫訟濫告馬英九，亂槍打馬卻槍槍挖地瓜，這種見笑轉生氣的無差別放槍，只會一次次證明馬英九經得起檢驗，反而把馬的人氣愈打愈高！

(中時電子報)