前立委鄭逢時回母校演講　勉勵學弟妹建立自信

2018年03月30日 17:15 中時 李其樺

前立委鄭逢時今（30）日上午11點回到母校基隆市光隆家商演講，勉勵學弟妹建立自信心，不懼怕逆境，勇敢面對人生挑戰。（李其樺攝）

鄭逢時（左）受到母校學弟妹熱烈歡迎，接受學妹獻花。（李其樺攝）

鄭逢時與光隆家商師長、學弟妹合影留念。（李其樺攝）

前立委鄭逢時今（30）日上午11點回到母校基隆市光隆家商演講，受到學弟妹熱烈歡迎，接受獻花並與百名師生合影，鄭逢時特別勉勵學弟妹建立自信心，不懼怕逆境，勇敢面對人生挑戰。

鄭逢時演講時提到，古時有所謂「父母在，不遠遊」的俗規，但時代變遷，價值觀也不同彼時，學弟妹應趁年輕勇於出外闖蕩，讓青春不要留白，又以唐詩「慈烏夜啼」為喻，提醒學子即時盡孝道。

鄭逢時說，自己就讀光隆家商時最大的夢想，不過就是抽菸不要被教官捉到，以及考試考及格，說法讓台下學弟妹哈哈大笑；鄭逢時說，不過因為師長的提攜和自身的努力，畢業後進入社會，憑著一步一腳印的打拼，才有今天這樣的成績。

有學生提問，當面對低潮時如何突破？鄭逢時回答，人出生下來無法選擇自己的父母、家庭和成長環境，不過可以建立起自信心，無懼任何困難與挑戰，出社會後也要以自己出身光隆家商為榮。

演講完畢後鄭逢時與校長吳廉章和100多位學弟妹、老師合影，並接受學妹獻花，鄭逢時允諾將贊助學弟妹來台北科技大學參觀，提升升學視野。

鄭逢時今年78歲，曾當選台北縣市議員、連任4屆立委，退休後擔任台北科技大學董事長，近年投入教育界，以實際行動幫助母校光榮家商和偏鄉學校改善就學環境。

(中時)