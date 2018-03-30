聯菲制中 日本軍援菲律賓教練機全數交機

菲律賓海軍派出消防車噴水歡迎日本海上自衛隊TC-90飛抵菲律賓。(圖/JMSDF)

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中時電子報

日本海上自衛隊26日發佈消息，日本海上自衛隊退役的TC-90型螺旋槳教練機第二批三架「無償移轉」菲律賓海軍，已於26日由海上自衛隊飛行員飛渡抵達菲律賓呂宋島南部甲米地(Cavite)市的桑格里角（Sangley Point）海軍航空基地，5架TC-90教練機全數完成交機，定翼機因速度比直升機更快，且航程更長，因此用於維護主權，這些飛機將作為海上巡邏機使用。

3架TC-90編隊滑行。(圖/JMSDF)

這5架TC-90教練機原先日菲兩國是協議以「租借」的方式移轉，據《青年日報》106年10月報導，因去年5月底《自衛隊法》完成修法，日本自衛隊退役的裝備得「無償轉移」其它國家，因此此次交機的第二批三架教練機由「租借」改為「贈與」菲律賓海軍。而第一批2架TC-90則將在租期屆滿後贈與菲律賓。

日菲兩國人員合影留念，注意後方是日本海上自衛隊的P-3C海上巡邏機。(圖/JMSDF)

日本政府由防衛政務官福田達夫和海上幕僚副長山村浩參與交機典禮。由海自公佈的照片中可以發現，第一批菲律賓接收的TC-90已經由海自鮮艷的橙/白雙色塗裝改為灰色塗裝。

交機典禮。(圖/JMSDF)

在引進TC-90前，菲國海航僅有BN-2島民式(國內大鵬航空也有同型機作為航照機)，BN-2型機的航程1,400公里，TC-90型機的航程2,150公里，航程比BN-2型機增加53%。菲國海軍的定翼機隸屬MF-30海航中隊。

日本防衛政務官致辭。(圖/JMSDF)

據日文維基百科資訊，菲律賓海軍在1月31日首度以TC-90型機執行海洋巡邏任務，飛機飛抵黃岩島海域發現4艘中共海警船、5艘大陸漁船、4艘菲律賓漁船。

日本海上自衛隊與菲律賓海軍雙方人員合影留念。(圖/JMSDF)

海自移交三架飛機機號為6825、6826、6827，第一批2架原海自機號為6822、6824，菲國接收後編號為390、392。海自出動一架203中隊編號5064的P-3C「獵戶座」式海上巡邏機搭載相關人員一同飛抵菲律賓。

日菲兩國人員合影(圖/JMSDF)

日菲兩國人員意見交流。(圖/JMSDF)

日本海自直升機飛行員原先也有以TC-90型機訓練，但自引進TC-135型教練直升機後就廢除TC-90型機的訓練課程。TC-90型機為畢琪空中國王(King Air)Model C90的日本版。海自共有34架TC-90教練機(含移轉菲國的5架)、5架LC-90聯絡機、1架UC-90通用機，編制於第202航空教育隊。

(中時電子報)

文章來源：日TC-90教練機 無償贈菲

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