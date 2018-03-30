日本選物界教主來台秀設計！生活陳列尋美感

2018年03月30日 17:06 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

「態度就是一切。」－黛安馮佛絲登寶格Diane von Furstenberg一種色彩、一個裝飾、一個想法、一種思考，生活都能有所不一樣！如何在有限度的人生中尋找真善美，端看我們如何看待生命！今春來看看日本選物界教主如何用「設計」更多采多姿！

1999年於吉祥寺某棟建物的二樓，『Roundabout』默默地開幕，裡頭陳列的是來自世界各地的經典款生活用品，有廚房道具、沐浴用品、文房具、也有不退流行的白色T恤，迄今將近20年『Roundabout』已然成為日本選品店的代名詞，而背後最重要的推手，更是日本選品屆無人不曉的教主—小林和人。

回顧五年前的2013年，小器藝廊首度邀請小林和人策劃『永恆如新的日常設計展』，以「永恆如新的設計」為概念，挑選超過30個來自世界生活品牌，將日常用品的『經典』帶來台灣，掀起生活愛好者的熱烈討論潮。

今年，小林先生將再度來台，展覽內容將依循『Roundabout』與『OUTBOUND』選物高標準，包含收納、器皿、盥洗、提籃、布品、文具、清潔道具、服飾、軍用品等等經典品項；品牌有來自日本、法國、德國、立陶宛、瑞典、印度、丹麥、美國、芬蘭、加拿大、馬利共和國、摩洛哥等國家；參展作家則有井藤昌志、柏木千繪、一柳京子、須田二郎、島根縣出雲地方的おかや木芸（音讀okaya）！

這次並由「物品」的實用功能延伸，小林先生將與我們分享美感裝飾，一起探討何謂「生活的陳列」：如何透過搜集與陳列，在生活中營造出屬於自己的舒適自在感。

「日常的道具 生活的陳列」展。（主辦單位提供）

「日常的道具 生活的陳列」展

策展：小林和人

時間：3／31（六）～4／15（日）12：00～20：00

地點：小器藝廊（+g）台北市赤峰街17巷4號

(中時電子報)