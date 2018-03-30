孫鵬首度發聲！為愛子孫安佐道歉「相當自責與內疚」

孫鵬剛剛發表聲明，為兒子向外界致歉。(本報系資料照)

友善列印
中時電子報

孫鵬、狄鶯獨子孫安佐昨日驚傳在美揚言恐攻被捕，沉默近１天，孫鵬今（30日）透過臉書首度回應，先為了兒子事情向外界抱歉，同時也坦言身為父母，心情既自責又內疚。

狄鶯奮力出聲救兒 他批：這時多說一句都是反效果
好姊妹憂心傳訊 狄鶯現況曝光

星二代孫安佐在美揚言恐攻被捕，雖然他事後表示純屬玩笑話，仍遭美國警方逮捕，早前更有媒體聯絡到孫安佐律師，律師表示不管291萬台幣的保釋金付不付，孫安佐在4月11號判決前都無法自由，所以建議狄鶯夫婦乾脆別付保釋金，讓孫安佐待在當地監獄，這樣出庭也方便。而孫鵬、狄鶯夫婦也計畫今晚搭機赴美救子。

孫鵬聲明全文：

首先，謝謝大家的關心！近日因為我們孩子的事情，引起了一些紛擾，讓各界關注，更耗費諸多社會資源報導此事，我們感到非常抱歉！孩子成長的過程，我們一直用心陪伴，但事情畢竟發生了，無論孩子發生的事情經過為何，身為父母的我們相當自責與內疚！

我們堅信孩子的無心之過，但也要陪伴孩子面對美國法律的相關處理過程！我們在此非常謝謝各位的關心，也希望大家留給我們處理這件事情的空間，希望各界不要花費太多資源於這件事情上，尤其勿有任何子虛烏有或以訛傳訛之傳聞或報導！

在孩子面對法律的過程中，任何渲染、誇大甚或子虛烏有、以訛傳訛之傳聞或報導，都可能在法律上對孩子造成不利的影響，更可能在孩子未來成長的過程，留下難以癒合的傷痕！經過這次事件，相信孩子未來會更加謹言慎行，我們也會對孩子付出更多關心！

為此，懇請各位朋友幫忙，並再次感謝各位的關心，謝謝各位！孫鵬

(中時電子報)

狄鶯孫鵬今晚飛美救子 意外捕獲野生Hebe田馥甄
孫安佐被爆對同學做「這些事」 傳狄鶯淚崩求和解

好姊妹憂心傳訊 狄鶯現況曝光 挺范范遭圍剿 梁靜茹投降「和解…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。