孫鵬首度發聲！為愛子孫安佐道歉「相當自責與內疚」

2018年03月30日 17:08 中時電子報 吳玫穎

孫鵬、狄鶯獨子孫安佐昨日驚傳在美揚言恐攻被捕，沉默近１天，孫鵬今（30日）透過臉書首度回應，先為了兒子事情向外界抱歉，同時也坦言身為父母，心情既自責又內疚。

星二代孫安佐在美揚言恐攻被捕，雖然他事後表示純屬玩笑話，仍遭美國警方逮捕，早前更有媒體聯絡到孫安佐律師，律師表示不管291萬台幣的保釋金付不付，孫安佐在4月11號判決前都無法自由，所以建議狄鶯夫婦乾脆別付保釋金，讓孫安佐待在當地監獄，這樣出庭也方便。而孫鵬、狄鶯夫婦也計畫今晚搭機赴美救子。

孫鵬聲明全文：

首先，謝謝大家的關心！近日因為我們孩子的事情，引起了一些紛擾，讓各界關注，更耗費諸多社會資源報導此事，我們感到非常抱歉！孩子成長的過程，我們一直用心陪伴，但事情畢竟發生了，無論孩子發生的事情經過為何，身為父母的我們相當自責與內疚！

我們堅信孩子的無心之過，但也要陪伴孩子面對美國法律的相關處理過程！我們在此非常謝謝各位的關心，也希望大家留給我們處理這件事情的空間，希望各界不要花費太多資源於這件事情上，尤其勿有任何子虛烏有或以訛傳訛之傳聞或報導！

在孩子面對法律的過程中，任何渲染、誇大甚或子虛烏有、以訛傳訛之傳聞或報導，都可能在法律上對孩子造成不利的影響，更可能在孩子未來成長的過程，留下難以癒合的傷痕！經過這次事件，相信孩子未來會更加謹言慎行，我們也會對孩子付出更多關心！

為此，懇請各位朋友幫忙，並再次感謝各位的關心，謝謝各位！孫鵬

(中時電子報)