金錢豹酒女重判 死者姊姊：請蹲好蹲滿

2018年03月30日 17:19 中時 馬瑞君

去年11月13日遭金錢豹女郎酒駕撞死的烘焙師姊姊，今天得知肇事酒駕女一審被判9年6個月重刑，情緒激動得在臉書PO文：「姊姊我要哭了，九年六個月，請蹲好蹲滿，不准假釋！」

顏女有多次酒駕紀錄，去年5月被吊銷駕照，11月13日他先在租屋處拉K，再到金錢豹酒店上班喝了威士忌酒，14日凌晨1時多無照上路，她在文心路、西屯路口闖紅燈，撞死了騎機車陳姓烘焙師，因撞擊力道過大車頭嚴重凹損而在長安路口拋錨，在車上的林、李姓男子協助將車子推進長安路巷內，顏女則換坐到副駕駛座。

台中地院日前開庭時，顏女當庭哭求交保，還搬出「傳宗接代」論，稱等兒子長大生子後，會把孩子過繼給陳家，而且讓她可以出去賣房、賣車，賺錢賠償被害人家屬。

死者父親、姊姊則批顏女根本都在演戲，說一些不負責任的話，顏女名下沒有財產，6歲兒子也是哥哥代為撫養，讓她交保豈不是讓她去害其他的人，希望法官能夠重判。

同行的林姓、李姓男子否認湮滅證據，稱幫忙顏女推車，是怕妨害交通，想把拋錨車子推到路邊，也有勸顏女不要逃。法官勘驗路口監視器影像，發現兩人協助推車僅短短6秒、很短距離，單純協助推車可能性高。

台中地院30日下午宣判，顏女和被害家屬均未到庭聽宣判。法官認為顏女有酒駕前科卻不記取教訓，酒駕撞死陳姓烘焙師，造成家屬難以抹滅傷痛，且迄今未與被害人家屬達成和解，予以重判。

死者姊姊得知宣判結果，大讚：「法官判得好！」並在臉書PO文：「姊姊我要哭了，九年六個月，請蹲好蹲滿，不准假釋！」

(中時)