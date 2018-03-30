紐約曼哈頓正宗龍蝦堡 微風廣場LUKE’S LOBSTER 4小時賣400個

2018年03月30日 17:16 中時 郭家崴

微風廣場LUKE’S LOBSTER以外帶為主，店面 3坪大小，今開門排隊人潮滿，Mike（左）與工作夥伴站在門口巡視。（郭家崴攝）

微風廣場LUKE’S LOBSTER，龍蝦堡US size 490元、regular size 350元。（微風提供）

微風廣場LUKE’S LOBSTER海鮮三饗組合，590元。（微風提供）

紐約曼哈頓正宗的龍蝦堡專門店LUKE’S LOBSTER，今（30日）在微風廣場開幕，早上10時已有消費者聞風排隊，至11時開門時已有約百人等候，就為了吃奶油煎到香酥的麵包，夾著淋上檸檬奶油和香草調味料的鮮甜龍蝦螯肉，截至下午3時止已賣出超過400份，平均每小時賣100份。

創辦人Mike Holden表示爺爺是海鮮供應商，經營海鮮家族事業至今35年，所以堅持食材安心溯源、食譜和店舖設計全球一致，也力求全球售價相當，龍蝦、白蝦和蟹肉都從美國空運，捕撈後川燙、急速冷凍、空運，販售前退冰但不復熱，以保持口感和品質。

LUKE’S LOBSTER 2009年創立於紐約曼哈頓，全美有29店，以麵包夾龍蝦方便帶著走，平易近人的飲食風格獲消費者青睞；2015年4月在東京表參道開日本1號店，最高創下單日賣出千個龍蝦堡，目前平均單日仍可賣600至700個，單日業績約30萬元台幣，目前包括大阪等店，全日有7店。

品牌負責人荻野圭介表示，表參道有8成觀光客，其中有2成來自台灣，開店至今仍是排隊不斷，因此延伸海外展店的構想，原本計畫進駐年底開幕的微風南山，但看好來台契機，提早半年進駐微風廣場。

由於美日都受歡迎，根據觀察，美國以35歲至45歲客群為主，Mike自己愛吃龍蝦堡和白蝦堡；日本年輕客接受度高，20歲至40歲是主力；台灣首店則強打海鮮三饗組合讓消費者嘗鮮，一次吃到3款堡。

(中時)