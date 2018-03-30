被控洩密 馬英九二審出庭痛批檢方「打稻草人」

2018年03月30日 17:15 中時 林偉信 、中時電子報/ 張怡文 、中時電子報/

被控洩密馬英九二審出庭痛批檢方「打稻草人」。（網友提供）

前總統馬英九被訴洩密案，一審獲馬判無罪，馬英九30日到高院出庭應訊，他火力全開痛批檢方起訴他是誣造不實的事，「打稻草人」，他還反問總統面對司法關說案的憲政危機，難道是什麼都不應該做，只能回家睡大覺?庭訊逾7小時結束後，審判長諭知5月15日宣判。

庭訊一開始蒞庭檢察官陳述上訴要旨，指稱馬在2013年8月31日將前立法院長王金平司法關說案報告，洩漏給前行政院長江宜樺、前總統府副祕書長羅智強；9月4日 再教唆黃世銘將報告交付江宜樺，涉犯刑法洩密罪、通訊保障及監察法等4罪。

檢察官指馬英九有罪，但北院卻以總統行使「院際調解權」將馬判處無罪，北院判決是錯誤的；馬英九隨即起身答辯，審判長江振義諭知坐著講就可以，但馬堅持站著陳述，他慷慨激昂的表示「我無罪」，並講述自己的答辯。

馬英九說，本案包括自訴部分，至今共有7位法官、3次判他無罪，當時因為立法院長等人涉及集體關說司法個案，總統必須處理即將發生的政治風暴，他才請行政院長及總統府副祕書長共同會商解決之道，以「最大限縮、最小侵害」處理危機。

馬英九話鋒一轉舉蔡英文總統前年召開司改國是會議，也是對外稱「院際調解權」是總統的憲政責任，馬英九說，他與蔡英文的實例，都是為了實踐及創造憲政慣例，總統面對司法關說案的憲政危機，難道是什麼都不應該做，只能回家睡大覺?

審理庭結束後，馬英九在庭外接受記者訪問，他說，「我沒有犯罪」！首長的商議並未公開，以重要的最大限縮最小侵害的合乎比例原則做處理。馬英九在高等法院結束後的說明，檢方還是起訴，禁止總統和行政院長討論和做危機處理，首長商議並未對外公開，難道這樣處理的憲法，面對關說的憲法危機，憲法48條規定誓詞，一般人是憲法條文，對我和總統都是對憲法的承諾，我沒有違背誓言。

(中時)