3卸任總統被起訴 王金平：憲政體制下的必然

2018年03月30日 17:30 中時 鄭舲

今天是立法院總質詢最後一天，前立法院長、國民黨立委王金平依例最後一個上台，未邀閣員上台備詢，獨白30分鐘。王金平以「實事求是、解放思想，為生民立命，為萬世開太平」為題發表談話。他說，回顧民進黨政府執政近兩年來，朝野更對立、社會更分裂、政治更紛爭、政局更不穩，執政黨在為政績辯解之際，是否有太多源於完全執政的權力傲慢，專斷獨行，置法理與社會是非對錯主流價值於不顧，而為所欲為的結果？

王金平表示，2000年到2008年，陳水扁總統任內更替了6任行政院長，2008年到2016年間，馬英九總統也更換了6任行政院長，但都無法挽回人民對國、民兩黨執政的信心。自1996年公民直選總統以來，李登輝、陳水扁、馬英九三位總統都在卸任後被起訴。

王金平說，面對行政院長不斷的更替、卸任總統的司法纏身，他大膽推論，其中或許有個案個別差異下的巧合，但也不能排除可能是當前憲政體制下的必然。為了台灣的長治久安，能否在不勞師動眾、不修憲的前提下，有機會確立究竟是走向「以總統為核心的雙首長制」，或「以行政院長為核心的內閣制」？此刻該是台灣必須面對、檢討、做出選擇的時候了。

王金平也提及，他與台灣各階層廣泛交換意見，大多數人認為，「兩岸一家親」有可能是當前兩岸關係下，較可被接受的最大公約數。若不侷限於黨派之見，「兩岸一家親」的主張與他「認宗愛台、漢魂台魄」的理念，似乎可打破當前兩岸困局，找到可發展的方向、可實踐的道路。

王金平以北韓為例指出，北韓面對劍拔弩張的情勢，北韓領導人金正恩實事求是、面對挑戰；解放思想、解決問題，以平昌冬季奧運打開僵局為起點，到親訪北京進行習金會，逆轉情勢開啟和平對談的曙光。金正恩從核武試爆，到宣示朝鮮半島朝向無核化的轉變，一念之間，放下我執，一切僵局可解。兩岸的僵局，他相信只要心誠為民，以民為本，一切的我執，也可以在一念之間，化僵局為和局。

(中時)