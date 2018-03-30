繼遼寧艦巡航後 美航母聯手印度軍演

2018年03月30日 17:24 中時電子報 蔡萱

繼解放軍首艘航空母艦遼寧號在南海進行大規模軍演後，美國海軍聯手印度海軍，日前也在印度洋舉行了盛大的海上聯合演習，包括美國海軍「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）航母和印度海軍「塔拉喀什號」（INS Tarkash）護衛艦等大量軍艦參與。

美軍「羅斯福號」自2017年10月離開聖地牙哥軍港後，前往中東進行為期4個月的第5艦隊防衛區部署，還創紀錄可以同時派戰機分別赴阿富汗和伊拉克、敘利亞兩個相隔遙遠戰區參加作戰計畫。

美國與印度海軍進行軍演。(圖/US Navy)

之後「羅斯福號」航母打擊群還在前往中東的途中，在關島執行空中對地面的攻擊演習，接著又前往日本海參加美國海軍的三航母齊聚編隊演習。

儘管美軍並未公布「羅斯福號」航母的下一步，但外界猜測該打擊群可能會返回聖地牙哥母港進行整修。

(中時電子報)