茂谷柑價跌堆滿倉 果農愁嘆「何時才能出清？」

茂谷柑價跌堆滿倉 果農愁嘆「何時才能出清？」
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茂谷柑堆滿倉，東勢區明正里各產銷班集貨場幾乎都是「柑」滿為患。（王文吉攝）
庫存茂谷柑於過年後陸續上市，往年都在清明前後出清，今年銷售情況進展緩慢。（王文吉攝）
茂谷柑外銷已大果為主，因兩岸關係淡化致銷路受阻，今年訂單量腰斬。（王文吉攝）
茂谷柑耐貯運，目前勢區明正里各產銷班集貨場約還有100萬公斤的庫存柑。（王文吉攝）

台中東勢種植茂谷柑面積約有400公頃，產量高居全台之冠，由於成長期沒有遭遇風災，產量比去年增加2至3成，價格也大幅下滑，加上農曆年過後，內銷及外銷市場需求減少，目前各產銷班集貨場幾乎都是「柑」滿為患。當地果農表示，往年茂谷柑約在清明前後出清，目前還有3分之1庫存柑，估計還有100萬公斤左右。

東勢區明正里為台灣茂谷柑發源地，品質尤佳，過去奇貨可居，如今卻要擔心價格崩盤。「不知道什麼時候才能賣完？」果農望著堆得跟天花板高的橘箱表示，年節禮盒的宅配需求沒了，只能希望盤商手下留情。農會人士也直言，沒有大陸市場支撐，今年價格不會好了！

內銷市場有限，農民擔心「再不設法拓展外銷通路，心血可能放到腐爛。」明正里長盧永基說，過年前曾有貿易商洽談外銷香港及大陸，但價格始終談不攏，至今仍無法出貨，幾幾天有出口500公斤到加拿大試水溫，看看消費者反應如何，再決定是否追加。

台中市農業局副局長蔡勇勝表示，去年下半年茂谷柑結果期時，因乾旱缺水，導致果實長不大，以致小果偏多，加上躲過風災影響，總產量較往年增加，未來會透過農業操作，鼓勵農民分批採收，除調控市場到貨量，也降低儲藏成本。

至於通路部分，蔡勇勝坦言過去太依賴大陸市場，因兩岸關係淡化致銷路受阻，未來會持續開拓其他外銷市場，以分散風險。現階段則透過促銷、加工方式協助果農，另外也會結合學校營養午餐，採購適合學童食用的的果品。

蔡勇勝強調，這個季節市場上的水果不多，品質較好的有香蕉、芭樂、番茄及茂谷柑，其實東勢出產的茂谷柑汁多味美、甜中帶酸，很有競爭力，且富含膳食纖維、維生素C等營養成分，呼籲大眾多多購買食用。

(中時)

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