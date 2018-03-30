獨樂樂不如眾樂樂 西螺6國小舉辦聯合園遊會同樂

2018年03月30日 18:21 中時 周麗蘭

園遊會準備好了，就等明天各校小朋友上門（周麗蘭攝）

文昌國小學生自編「文昌好醬」舞蹈，舞台也是6校共享。（周麗蘭攝）

團結力量大！小校舉辦園遊會很難玩得起來，西螺文昌國小邀約其他5所國小31日一同舉辦慶祝兒童節及園遊會同樂，共擺47攤，為表達東道主誠意，文昌準備1500個抱枕當見面禮，外校只要自備遊覽車人來就好。

其餘5校是西螺安定國小、文興國小、廣興國小、大新國小、口湖鄉頂湖國小，共約500多名學生，除距離文昌1公里多路程的安定國小將全校散步出席外，其餘4校自請遊覽車。

文昌國小校長梁博雍表示，做這樣的校際聯合活動是為了讓孩子有更棒的互動交流，有些學生平常在安親班補習班就互相認識，特別期待31日的園遊會。

去年母親節文昌國小首次舉辦「山海市集」，邀請頂湖國小、古坑鄉華山社區到校擺攤，頂湖國小賣烏魚子、文蛤、台灣鯛就賣了3萬多元。

梁博雍說，雖然少子化帶給各校或多或少壓力，但大家平常互動不錯，受邀的各校都很樂意，只是辛苦老師了。

文昌為表達東道主的誠意，為1350個即將出席的小朋友抱枕準備見面禮，意義是「愛的抱抱」，抱枕印著吉祥物文文、阿昌圖案，每顆市值超過150元，文昌的家長掏腰包贊助。

梁博雍表示，6校共同擺攤47攤，園遊會的街頭藝人節目也平均分配，透過活動的策略聯盟把餅做大，孩子有更好的學習機會，各自行銷，沒有誰搶鋒頭。

文昌國小的特色課程是種黑豆釀醬油，去年釀出1000組清醬油與油膏，今年又開甕，31日聯合園遊會將首度開賣，所得作為該校畢業活動經費。

(中時)