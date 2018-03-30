吳鳳科大校慶成果展 救護智能指揮車吸睛

2018.03.30嘉義縣 ▲ 吳鳳科大學生以樂高積木打造移動式緊急救護智能指揮車。（翁聖勳攝）

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翁聖勳
2018.03.30嘉義縣 ▲ 吳鳳科大學長照系助理教授林健男（後排中）、學生江友呈（右一）、陳資雲（前排左一）、周貞？（前排右一）共同研發移動式緊急救護智能指揮車，今年三月申請專利獲准，研發長汪楷茗（後排左一）表示讚許。（翁聖勳攝）
2018.03.30嘉義縣 ▲ 吳鳳科大學生江友呈說明移動式緊急救護智能指揮車的構造及規劃。（翁聖勳攝）

吳鳳科大53週年校慶期間，30日舉辦師生創作研發成果展，該校向來以安全教育為教學主軸，會展上不乏新型專利及技轉的作品。因應近期天災頻傳，長照系師生研發移動式緊急救護智能指揮車，不僅取得專利，用途有別以往救災指揮車，可在事故現場第一時間做出檢傷分類，進而協助病患後送情況釐清。

吳鳳科技大學校慶師生創作發明成果展，參展作品分為教師作品組、學生組硬體材料類、數位媒體類、創藝教具類、著作企劃類，共142件師生作品參與評選，其中最受注目的是長期照護系的緊急救護智能指揮車。

長照系學生江有呈表示，「移動式緊急救護智能指揮車」機動性高，是由兩台拖拉車組合，研發成本初估需要500萬，車身備載充氣式氣墊、緊急救護裝置，可因應發生大型災難，如地震、火災、水災、爆炸發生時，迅速成立緊急救護站，協助緊急救護大量傷患，或在受傷病患等待救護車同時，先進行傷患檢傷分類及醫治傷患，達到迅速救護減少生命死傷，目前也取得經濟部發明專利。

長照系林健男博士表示，有鑑於台灣近幾年常傳出火警，地震，指揮車的概念就是行動醫院，協助檢傷分類，簡易治療包紮，加速救護品質。

(中時)

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