47歲鍾麗緹想為夫生第四胎 養生保子宮來台就破功

2018年03月30日 17:38 中時 徐桐炘

港星鍾麗緹昨抵台拍攝保健食品廣告，卻直呼要大吃美食，尤其懷念台灣火鍋，儘管平日為維持身材，飲食盡量清淡少油並勤做運動，這也是她養生保鮮的秘訣，但一抵台就立刻享用珍珠奶茶和炸雞排，她笑說：「昨天吃了很多高熱量的東西，偶爾放鬆一下很重要。」不過其實她依然節制只吃一口雞排。睽違2年再來台，她表示：「真應該每年來3次。」

鍾麗緹表示過去曾經2個月戒糖，連最愛甜品和醬汁都不能吃，後來一去旅遊就破功，現在維持少量多餐的飲食規律，她也強調雖要嚴以律己但享受生活讓心情愉悅也是永保青春的妙招之一。她也不吃生冷的食物，不喝酒、咖啡因，保持腸道健康，每天都喝2000c.c的水，表示這都是為了保護子宮，不排除再為老公生一胎男生。

另外，她也注重讓婚姻保持新鮮感，她和鮮肉老公張倫碩也經常給彼此驚喜，她在結婚一週年穿女僕裝送驚喜，老公也為她寫歌，「我覺得很性感也很感動，看到很多沒見到他的一面。」

被問是否會讓女兒進演藝圈，她表示老三張紫凝已拍完明年春節檔電影，「但她年紀還小，談事業、工作還早。」今早也才剛接到邀請大女兒張書琴參與真人秀的電話，不過女兒正在加拿大唸書，仍在討論中，被問會不會讓女兒接戀愛真人秀，她脫口而出：「我不會讓她談戀愛。」不過其實女兒現在有位貼心男友，她開玩笑說：「上戀愛真人秀這種事情媽媽做就好了。」

近日台灣藝人孫鵬和狄鶯之子在美闖禍，鍾麗緹也聞即此事，認為這類事情常在美國發生，但她表示女兒赴加拿大求學時後反而找到自己定位，原本在大陸念書時是個內向被動的孩子，如今學電影、當youtuber，也喜歡看演唱會和參加音樂祭，「擔心也沒用。」她也以自己人生的原則作結，「因為不知道明天會發生什麼，每天享受生活、讓自己開心很重要。」

(中時)