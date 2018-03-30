《立體．境》立體聽視覺情境 舞者呼吸直傳觀眾耳膜

2018年03月30日 17:40 中時 陳淑芬

台中國家歌劇院推出現代舞《立體．境》，藝術總監王文儀（左1）主持記者會，法國藝術家導演梵松．居彭（左2）與舞者現身分享創作理念。（陳淑芬攝）

「《立體．境》將劇場化身為音響實驗室！」台中國家歌劇院藝術總監王文儀指出，除雲門舞集創辦人林懷民外，這是如此重視表演者呼吸的演出，要五感全開用心體會。特別的是舞台打造一分而二的立體視覺畫面，觀賞者全場要配戴耳機，舞者現場呼吸聲融進音樂，直傳觀眾耳膜，結合視聽覺感官，挑戰全新的「立體」感受。

台中國家歌劇院3月31日及4月1日推出《立體．境》現代舞，30日舉辦演出記者會，法國藝術家導演梵松．居彭現身分享理念，並由舞者演出精彩片段，詮釋「立體」的新藝術概念。

梵松．居彭年輕時從事攝影，27歲投入現代舞領域，他將舞台打造一分而二的視覺並呈空間，猶如左右眼各自的視覺畫面，兩名形體相仿、打扮相同的舞者各在空間中以相同動作舞動，僅速度、時間點存在些微差距，營造出「立體」視覺感受。此外，舞者配戴麥克風，舞動的呼吸聲及聲響融入音樂，透過耳機清晰地傳送給觀賞者，同步感受舞動氣息，營造猶如身歷其境的「立體」感，妙不可喻。

梵松．居彭分析舞作指出，人在無聲的空間中容易跌倒，聲音是人找到平衡、辨識空間的重要因素，演出在舞台「一人兩面」的框架畫面中，某些部分相似，但在些微差異的影像及聲音中，仍可察覺體驗到全新感受；一旦舞台拿掉框架後，人要如何面對自我、找回完整的自己。

(中時)