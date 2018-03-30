震鼎生技全國唯一食用酒精大廠　40K起薪製程綠色循環無汙染

2018年03月30日 17:46 中時 陳慶居

育達科大主祕龍清勇（左）簡報綠色循環製程，並提報未來生產計畫。（陳慶居攝）

苗栗縣長徐耀昌（右）為高濃度酒精簽名後，與董事長紀政孝合影留念。（陳慶居攝）

苗栗縣政府爭取經濟部輔導宸鼎生技公司，以二砂糖精餾95％食用酒精，連下腳料醪液和二氧化碳也能充分利用，成為綠色循環產業，更2004年開放酒精進口後全國唯一大量生產食用酒精的大廠，產程正申請專利中，未來計畫加入有機肥料生產，嘉惠縣內農業用途。

縣府工商發展處長黃智群指出，地方型SBIR推動計畫，不僅直接促使產、官、學合作，自2011年起每年輔導的企業案件和補助金額都逐年增加，也是促進產業升級的關鍵，至2017年已核定補助74家中小企業，大幅提升競爭力。

宸鼎公司2015年進駐育達科大創新育成，翌年獲SBIR計畫補助，在教務長龍清勇技術指導下，成功研發再生燃料相轉換汽化裝置及生物創新發酵技術，獲得工研院創新績優廠商，通過台灣與大陸的專利申請，並取得執照成為全國唯一高濃度食用酒精生產線。

縣長徐耀昌30日參訪宸鼎設備與製程，龍清勇指出，近15年來台灣食用酒精都仰賴進口，這是第一家自製自產食用酒精的廠商，利用進口二砂糖經過發酵、蒸餾、精餾，製出95％濃度的食用酒精，用於酒類、食品、實驗、醫藥等。

而所產生的食用醪液，可再提煉抽取果糖、葡萄糖，目前計畫再爭取縣府補助研發利用醪液生產有機液態肥料等，回收的食用二氧化碳則用於啤酒、氣泡飲料、製藥等，成為綠色循環產業。

董事長紀政孝感謝縣府的協助，讓該公司能夠突破技術，成為全台唯一自製出產高濃度食用酒精的產業，而且整個製程完全不會產廢棄物，是高附加價值，目前正透過縣府工商發展處協助覓地，規畫擴建第二廠區。

徐耀昌肯定育達與宸鼎促成產官學合作，以最低成本發揮最大效益，創新研發生產高濃度食用酒精，為苗栗縣創造一項全國唯一的產業技術，更值得肯定的是該公司新進員工起薪為40Ｋ，縣府將會盡力協助解決宸鼎公司擴建廠房的用地問題，讓產業繼續升級。

(中時)