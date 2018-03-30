搶攻母親節市場 粉色香氛成送禮首選

2018年03月30日 17:46 中時 吳娮翎

Chloe快閃店送限量經典手鍊。（Chloe提供）

Chloe芳心之旅淡香精身體噴霧100ml，1500元。（Chloe提供）

寶格麗粉晶女性淡香水40ml，2750元。（寶格麗提供）

miu miu粉色嬉遊淡香水30ml，2450元。（miu miu提供）

法國演員阿麗安拉蓓演繹芳心之旅淡香精。（Chloe提供）

精品香氛搶攻女人味市場，熱搭母親節送禮熱，紛推新品搶市，Chloe睽違3年祭出新系列「芳心之旅女性淡香精」，寶格麗發表「粉晶女性淡香水」，用粉色打動消費者。

Chloe從30至4月1日在忠孝SOGO1F圓形廣場舉辦「芳心之旅迷你香氛快閃店」，現場備有經典香氛全系列可供試香，包含同名女性淡香精、玫瑰淡香水等，而芳心之旅香氛全系列的身體噴霧為旅行者提供了輕便的補香選擇。

miu miu則為「粉色嬉遊淡香水」推出了同款的粉色收納包，古靈精怪的圓形復古方包設計，以粉紅色系為基底，縫製上與瓶身相同的海軍藍miu miu商標，可將補妝用單品抑或隨行小香氛收納於其中。凡購買「粉色嬉遊淡香水」75ml即可免費獲贈粉色收納包，全台限量200份，除此之外，從31日起至5月13日，連續7個周末，凡購買指定商品即可獲贈限量香精皂。

寶格麗「粉晶女性淡香水」，將勇敢的熱情化為香氛設計，外裝設計靈感來自粉紅寶石，傳遞粉色力量的幸福香氛。

(中時)