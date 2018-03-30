《中時晚間快報》電價10年不漲跳票 賴神硬拗

2018年03月30日 17:43 中時電子報 綜合報導

◎電價10年不漲跳票 賴神硬拗

蔡英文總統在總統選前，曾承諾上任後「電價10年不漲」，但從明天起，電價將開始調漲。對此，賴清德剛剛在立法院備詢時，被問到蔡英文的凍漲主張是否只是政治騙局，已經跳票？賴清德說，此次電價調整，是因應國際能源價格調整，「之前民進黨主張意思是說，不會因為非核家園而調漲電費，其實論述的內容是不一樣的。」

◎美國要求咖啡標致癌警語 醫：不需恐慌

外電報導，美國洛杉磯法官裁定，咖店店業者得在加州販售的咖啡產品上標示癌症警語，主因是店家販售的咖啡中，含有致癌物丙烯醯胺(acrylamide)。我國醫師表示，咖啡本身未含丙烯醯胺「是在過高、就久的烘培過程中產生」，且多項研究證實，只要每天「咖啡因」不超過300毫克、約3杯中杯咖啡的量，對人體反而更有益處。

◎報復美下逐客令 俄宣布驅逐60名美外交官

為報復美國川普政府驅逐俄國外交官行動，俄羅斯外長拉夫羅夫29日表示，俄國將驅逐60名美國外交人員，並關閉美國駐聖彼德堡總領事館。

◎竇智孔有子萬事足：早就準備好當爸媽

竇智孔（小竇）與老婆許淑幃（幃幃）經常相伴上山下海蒐集著愛，如今，多了剛滿周歲的兒子大褔一起同行，緣分讓他們相聚在一起，接下來他們一家人要繼續用愛凝聚彼此的世界。竇智孔說：「世界上有兩種父母，一種是很想要當爸媽，另一個則是準備好要當爸媽，而我們是準備好要當爸媽那種！」

(中時電子報)