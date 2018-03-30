高中生接力賽搶救飢餓兒

揚子中學330位飢餓學生模擬搶救糧荒、運送白米路。(許素惠攝)

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揚子中學330位飢餓學生關懷飢餓兒童，模擬送水救援路。(許素惠攝)
揚子中學齊飢餓，搶救糧荒下兒童。(許素惠攝)
揚子中學330位飢餓學生宣誓迎向飢餓挑戰。(許素惠攝)
揚子中學飢餓學生將投零錢捐款投入糧食袋。(許素惠攝)
揚子中學飢餓學生彩繪糧食袋，祝福飢餓兒童。(許素惠攝)

雲林縣揚子中學響應飢餓30人道救援行動，今年有330位學生一起體驗飢餓12小時，並捐出當日午餐費3萬3000元投入道救援行動。

響應行動過程模擬救援糧荒情境，飢餓學生親身體驗運送水和糧食的辛苦，為了更多關懷飢餓需要，在班上號召更多人分享零錢，投入手繪創意、寫滿祝福語語的糧食袋中，希望愛心關懷能夠送到糧食短缺的國家，幫助飢餓兒童順利健康長大。

台灣世界展望會彰雲嘉辦事處王昶評主任表示，根據《2017年世界糧食安全和營養状况》報告，全球約有1.55億5歲以下兒童身高低於該有的平均值，每12名5歲以下兒童，就有1名因為嚴重營養不良導致體重過輕，感謝揚子中學看見需要，再次以飢餓行動回應全球糧食短缺需要。

第29屆飢餓30人道救援行動，計畫投入國外緊急糧食救援、難民兒童保護、脆弱國家援助與家庭重建，以及國內特況家庭生活扶助、兒童送餐、社區防備災等服務工作，邀請社會大眾浥注愛心捐款，幫助身處弱勢、貧窮、飢餓、戰火、急難中的兒童與家庭順利度過生命中的艱難時刻。

雲嘉南辦公室愛心專線：05-2310379轉105。

(中時)

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