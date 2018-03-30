高市首座合法茂林情人谷溫泉泡湯示範區明年啟用

2018年03月30日 18:02 中時 林雅惠

高市首座合法茂林情人谷溫泉親子泡湯區。(林雅惠攝)

茂林原住民溫泉產業示範區將串聯野溪等行程，帶動當地觀光發展。(林雅惠攝)

高市第一座合法溫泉泡湯示範區將於茂林區情人谷誕生，將設有戶外及男女泡湯池、親子泡湯區及家庭湯屋四大泡湯區，整座示範區預計於4月底動工，2019年中旬完工，未來將成立遊客中心，期待帶動地方繁榮發展。

高市原民會主委谷縱表示，斥資近億元打造的茂林原住民溫泉產業示範區，包括泉質、設施、環境及安全性都完全符合國家規格，未來將是整個茂林及周邊範圍旅遊業的火車頭。

谷縱指出，溫泉設施興建工程即將發包，預計2019年中旬可完工啟用，為奠基溫泉產業整體營運模式，將透過部落由下而上推出不同風貌的遊程，期望溫泉營運後能帶來當地繁榮。

高市原民會專員沙瑪郎大坡說，當初在2011年自來水公司要鑿自來水井時，鑿約40、50公尺時，發現有熱水及溫泉味道，即向茂林區公所報告，公所申請經費做試驗井，挖了250公尺後確定是真正的溫泉，之後進行一連串規劃，由原民會主持整個大高雄原住民溫泉示範區計畫。

沙瑪郎大坡說，茂林情人谷泡湯示範區不同於六龜寶來花賞公園溫泉區，未來民眾除泡湯還可欣賞廣場夜舞表演，遊客也可串聯野溪或染布DIY等原住民文化旅遊行程。

(中時)