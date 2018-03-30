女星李維維為Audrey代言 樂展春夏內在美

Audrey春夏新品魔塑扣款，1680元起。（Audrey提供）

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Audrey春夏新品魔塑扣款，1680元起。（Audrey提供）
Audrey春夏新品魔塑扣款，1680元起。（Audrey提供）

春夏將至，不只百花齊放，就連內衣也繽紛了起來，女星李維維為Audrey代言4年，樂展女人魅力，這次為春夏新品魔塑扣款拍攝性感美照，讓繽紛內衣有了不同想像。

Audrey魔塑扣系列獨家專利設計，能隨時調整內衣下圍，讓女人隨時可以鬆一下，特別適合容易水腫體質，或是坐辦公室壓力大的上班族，有時候覺得內衣太緊，想要調整，可透過「魔塑扣」一拉就鬆，除了釋放胸部壓力，也能讓身體感覺更快活。

Audrey表示，春夏內衣訴求，輕薄透涼蕾絲搭配透氣涼感的冰Q棉罩杯，與顯瘦必備的副乳側包片，是消費者最在意的焦點，另外也針對夏日穿搭發表「一抹Bra」，採用細緻輕薄蕾絲與改良窄版設計，2in1減法穿搭是內衣更可以當成小可愛，材質也選用冰Q棉罩杯。

另外在歐美火紅時尚穿搭的「Bralette」無鋼圈內衣，也是Audrey強打，三角蕾絲繞頸設計可以是內衣也可以是外衣，單穿展露自信，外穿搭配充滿變化樂趣。此系列搭配了使用WINCOOL涼感布料的3款內褲，中高腰包臀三角褲、中低腰包臀平口褲、高腰包臀修飾褲，為夏日穿著特別設計，選用360度全彈性四向裁邊，Free Cut剪裁無痕穿上就感受到貼身零著感。

(中時)

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