揚名國際！錦和高中直笛團赴日參賽獲最高榮譽

2018年03月30日 18:04 中時 葉書宏

新北市錦和高中直笛團3月底赴日本參加東京木笛大賽榮獲金賞獎。（葉書宏翻攝）

新北市錦和高中直笛團3月底赴日本參加東京木笛大賽榮獲金賞獎。（葉書宏翻攝）

新北市錦和高中直笛團3月底赴日本參加東京木笛大賽榮獲金賞獎。（葉書宏翻攝）

新北市錦和高中直笛團成立15年，去年底參加台灣直笛大賽榮獲金賞獎，取得日本木笛大賽參賽權，今年3月底代表台灣赴日本參加「第39回全日本木笛大賽」，首度參賽即獲得金賞獎最高榮譽，消息傳回學校，師生們同感榮耀。

錦和高中表示，直笛團大多為升上國中後才加入，不少團員都沒有音樂基礎，訓練起來相當困難，每天利用午休時間練習，為求有更好的表現，常犧牲假日到校加強練習，雖然辛苦，團員們卻因愛好音樂的心而克服困難，每每吹奏動人的音樂時，都能得到聽眾肯定與喜愛。

團員們開心表示，儘管犧牲假日出遊玩樂的時間，和同學們聚在一起，朝共同目標努力，可以在日本奪得最高榮譽，所有的辛苦都很值得。

值得一提，音樂教師任心皓於2016年自德國進修返校服務，並接手擔任直笛團指導老師，經過2年的辛苦集訓及準備，直笛團每年均獲得新北市音樂比賽優等，並晉級全國賽榮獲優等獎佳績。

錦和高中表示，團員們順利成行，感謝市議員陳錦錠贊助經費，另外，錦和高中文教基金會，專案贊助清寒弱勢學生幫孩子圓夢，赴日比賽期間，與日本沖繩浦添市立港川中學進行短暫交流，學生們興奮把握難得的機會，雙方互留連絡方式並相約未來有機會能互訪，期待更進一步交流，以音樂會友拓展國民外交。

(中時)