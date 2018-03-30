Haider Ackermann離開Berluti LVMH男裝部門洗牌完成

「甜茶」Timothee Chalamet（左）選穿由Haider Ackermann操刀的Berluti，出席第90屆奧斯卡盛會。（Berluti提供）

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接續Virgil Abloh接下LOUIS VUITTON男裝創意總監一職，LVMH集團下另一法國百年紳士品牌Berluti現任創意總監Haider Ackermann，也於今日傳出離職消息。

這位接管品牌3季的哥倫比亞裔設計師，後續在聲明稿中表示：「我十分榮幸能將我的創意運用於這個有著頂級工藝的品牌中，並能與如此具有熱情的團隊合作，我十分感謝他們對品牌的付出。」而品牌首席執行長Antoine Arnault隨後也於聲明中指出：「過去幾季以來，Haider一直是Berluti商品及形象進化的核心，我想要謝謝他所做的一切。」關於Haider Ackermann的接班人，將會在確認後公布。

曾被老佛爺卡爾拉格斐欽點為接班人的Haider Ackermann，畢業於比利時安特衛普皇家藝術學院，並首於2003年巴黎時裝周發表個人同名品牌女裝系列，2013年更發表同名男裝系列。而其擅長以立體剪裁及混搭多種材質的流暢輪廓，亦受Tilda Swinton、Kanye West、王陽明等名人喜愛，「甜茶」Timothee Chalamet更選穿由其操刀的Berluti，出席第90屆奧斯卡盛會。

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