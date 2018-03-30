卸劍橋博士光環　她當飛航管制員圓夢

2018年03月30日 18:04 中時 陳祐誠

出國搭飛機，民眾一路上會遇到地勤、海關、空服員、機師，卻不會遇到默默守護飛安的塔台管制員。桃園機場塔台管制員陳妍君，求學一路讀到英國劍橋大學博士，3年前卸下高學歷光環，通過民航特考，現在每天負責上百架飛機起降，偶爾遇到驚險場面，仍樂此不疲。

飛航管制員可說是空中交通的守護者，為往來航班提供服務，任何空中與地面的狀況，管制員都需確實掌握，例如隔離是否足夠、飛機起降時跑道是否淨空、落地後要走哪條路等細節，要在很短的時間內做判斷，一旦失誤就可能引發災難。

陳妍君外型亮麗、口條有理，又有英國劍橋大學社會學博士光環的加持，是大家眼中的人生勝利組。她說，求學過程中一直很順遂，對未來沒有想太多，自己是個飛機迷，喜歡看飛機起降，3年前決定跟著興趣走，通過民航特考後，更確信「這是可以做30年的工作」，展開她的塔台管制員生活。

陳妍君說，考試必須經過英文單獨面試、體檢、心理測驗、手腳協調與團體面試，過程並不容易，但因為知道的人不多，錄取率也相對較高。

她分享工作3年的經驗，管制員需要一心多用，起初有點受挫，經過訓練後，已能判斷哪個狀況較緊急，排出優先處理順序，現在每天看著飛機起降，仍讓她心裡充滿感動。

飛航服務總台副總台長蔡宗穎表示，管制員工作挑戰性高，待遇也優於一般公務員，今年預計招考18名飛航管制員，與往年比起來名額算多，錄取後通過訓練，月薪至少7萬元，歡迎年輕朋友加入管制員行列，一起帶領飛翔，更有機會挑戰百萬年薪。今年考試日期為9月8日至10日，5月29日至6月7日受理報名，報考年齡為18至35歲，學歷至少為大學畢業。

(中時)