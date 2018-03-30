梨山要道垃圾驚人 清潔隊動員清除50噸

梨山清潔分隊與當地居民總動員，沿台七甲線「路清」，首日共清出50多公噸垃圾。（讀者提供）

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通往梨山要道遭人任意棄置廢棄物，清潔隊員與居民聯手清除。（讀者提供）

好山好水也好多垃圾！通往梨山要道遭堆置廢棄物，影響環境衛生及交通，和平區清潔隊30日動員隊員及居民共約50人，清理台七甲線45至74公里處沿線垃圾，首日共清出50多公噸，隔天將再持續清理。和平區代表會副表席羅進玉呼籲遊客不要隨意從車內丟出垃圾，梨山居民也要自主管理，維護梨山門面整潔。

公路總局二工處谷關工務段會同參山國家風景管理處梨山工作站、和平區公所、和平區代表會、和平分局、梨山、平等里辦公室等聯合舉辦「路清」活動，和平區長林建堂、和平區代表會副主席羅進玉、區代表劉國華、林永富及多位里鄰長，帶領居民兵分兩路，一路從梨山圓環到松茂、環山，一路則從環山派出所至梨山圓環，沿途清理路邊的廢棄物。

和平區代表會副表席羅進玉表示，大梨山地區擁有武陵農場及福壽山農場，因風景如畫吸引無數遊客慕名而來，但通往當地的台八線及台七甲線公路旁，常被農友堆置廢棄的木棧板、雜物垃圾等，影響環境衛生及交通。

梨山清潔分隊長吳宗哲怡表示，路清活動將持續兩天，將還給用路人安全的行車空間，並恢復乾淨市容環境；和平區清潔隊承辦人員謝震宇表示，去年路清活動以台八線為主，今年則以台七甲線為主，未來將成為例行性工作，以維護德基水庫的潔淨水源。

(中時)

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