孫鵬狄鶯閃躲媒體 走快速通關飛美救子

2018年03月30日 18:06 中時 蕭雅玲

孫鵬與狄鶯兒子孫安佐去年飛美就讀賓州邦納普倫德加斯特天主教高中，近日他在學校告訴同學「我要到學校開槍」遭到當地警方逮捕，夫妻倆搭乘今天晚間19點10分的長榮BR 32班機，前往美國救愛子，預計明天（31日）早上10點10分抵達紐約。但抵達紐約後即有可能轉國內班機，或開車前往賓州，預計最快抵達賓州，也要到明天下午後。

行前大批媒體在機場守候，但夫妻倆卻選擇走VIP通關進入機場。而孫鵬也在行前透過臉書發表聲明表示，將會陪伴兒子一起面對美國法律相關處理過程，也希望外界不要花費太多資源，或子虛烏有以訛傳訛之傳聞或報導，都可能在法律上對孩子造成不利的影響，或在孩子未來成長的過程留下難以癒合的傷痕。

由於事發突然，孫鵬與狄鶯臨時買機票前往美國，由於該航班幾乎是一票難求，但救子心切夫妻倆買了經濟艙機票前往美國，並選擇付費走「環宇商務中心」通關，一人費用8,000元台幣，兩人共花了16,000元，就可看得出來兩人為了救子的煎熬心情。

而孫安佐目前人被關在美國賓州監獄，委任律師拉托伊森（Enrique Latoison）除了建議孫鵬夫婦不要付高達291萬的保釋金外，還表示，警方認為孫安佐的罪刑嚴重，因此在他身上戴「電子監控器」，孫鵬夫妻因而聽從律師建議不付保釋金，兒子孫安佐至少會關到下個月11日開庭。

孫鵬聲明如下：

首先，謝謝大家的關心！近日因為我們孩子的事情，引起了一些紛擾，讓各界關注，更耗費諸多社會資源報導此事，我們感到非常抱歉！

孩子成長的過程，我們一直用心陪伴，但事情畢竟發生了，無論孩子發生的事情經過為何，身為父母的我們相當自責與內疚！我們堅信孩子的無心之過，但也要陪伴孩子面對美國法律的相關處理過程！

我們在此非常謝謝各位的關心，也希望大家留給我們處理這件事情的空間，希望各界不要花費太多資源於這件事情上，尤其勿有任何子虛烏有或以訛傳訛之傳聞或報導！在孩子面對法律的過程中，任何渲染、誇大甚或子虛烏有、以訛傳訛之傳聞或報導，都可能在法律上對孩子造成不利的影響，更可能在孩子未來成長的過程，留下難以癒合的傷痕！

經過這次事件，相信孩子未來會更加謹言慎行，我們也會對孩子付出更多關心！為此，懇請各位朋友幫忙，並再次感謝各位的關心，謝謝各位！孫鵬

(中時)