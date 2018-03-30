太瘦勿輕忽！BMI太低 小心猝死風險升高

員榮醫療體系家醫科主任黎雨青（左）表示，體重太輕、或突然爆瘦，都是警訊，呼籲民眾不能輕忽，應主動求診找出原因。（謝瓊雲攝）

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從事室內設計的25歲張姓男子，身高168公分，近日體重卻掉到50公斤，至員榮醫療體系求診才知BMI值已低於標準，因工作壓力大、長期熬夜加上飲食不正常導致營養不良。

「試過坊間偏方都沒效，怎麼吃還是吃不胖，我該不會是生病了？」張男憂心忡忡求診，發現他的BMI值只有17.7，低於18.5到24間的正常標準值，確實已經太瘦了！

家醫科主任黎雨青表示，BMI值（身體質量指數）是以體重（公斤）÷身高的平方（公尺）；經內分泌、腸胃道、血液等檢查，確認張男身體機能都是健康的，經評估後，診斷他因從事壓力較大的工作，長期飲食失衡引起營養不良。

太胖不健康、太瘦也可能有猝死危機！黎雨青說，體重過輕或異常減輕，會對健康產生不良影響，使人變得容易疲倦、肌耐力變差、記憶力減退，體力和抵抗力下降，疾病抵抗性降低；也會增加罹患膽結石、不孕症，和骨質疏鬆發生的機會。

根據國家衛生研究院進行的調查顯示，60歲至69歲、BMI小於18.5的年長者，相較同齡體重正常者，死亡率高出51％，70歲以上更高出60％；去年曾有大學生及講師因為太瘦猝死的不幸案例發生，所以不可輕忽。

營養師楊謦瑜建議，體重過瘦的人應力求三餐正常、從天然食物中攝取豐富營養；每天試著額外增加1碗白飯、兩分蛋白質攝取，循序漸進增加體重。若食量小或吃東西動作慢，則可以改採少量多餐、在三餐之外時段增加2至3次點心時間。估計連續兩周後，體重可增加0.5至1公斤。

(中時)

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