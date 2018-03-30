君毅中學800人路跑淨灘清出800公斤垃圾

苗栗君毅中學30日上午舉辦淨灘路跑活動，同學們隨手就撿滿一整袋垃圾，甚至有同學拉出廢棄漁網。（李佳玲攝）

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苗栗君毅中學30日上午舉辦淨灘路跑活動，同學們隨手就撿滿一整袋垃圾，甚至有同學拉出廢棄漁網。（李佳玲攝）

我們要「手」護海洋！苗栗西部擁有綿延52公里的美麗海岸線，近年卻屢遭破壞、丟垃圾。苗栗君毅中學利用清明連假前夕，舉辦路跑淨灘活動，同學們隨手就撿滿一整袋垃圾，甚至有同學拉出廢棄漁網，或是大量寶特瓶，光是1個小時就清出800公斤的垃圾。利用結合環保教育跟戶外活動的方式，讓全校師生上了一堂珍貴的海岸生態課程。

為了培養學生養成運動習慣與建立環保概念，君毅中學舉辦路跑淨灘活動今年邁入第4年，800位的同學們跑步經過知名的假日之森，再穿過木麻黃的防風林，最後聚集在龍鳳漁港旁的沙灘淨灘。君毅中學公關主任江政昌表示，結合環保教育跟戶外活動的方式，讓孩子能夠除了健康之外，也能夠愛地球。

淨灘活動邁入第4年，垃圾量從去年的1千500公斤減至800公斤，第2次參加的陳學瀚同學說，雖然去年撿了滿山滿谷的垃圾，很有成就感，但是看到海岸線堆滿垃圾相當難過。今年看到垃圾量減少相當開心，就由這個機會可以運動又環保，也能為自己留下一個公共服務的印象。

江政昌說，路跑淨灘看似簡單的活動，目的在於告訴學子，海岸線是家鄉竹南的資產，但不珍惜，再美的海岸線也是枉然，學習保護環境與資源回收相當重要。

(中時)

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