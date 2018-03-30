長照執行經費有瑕疵？ 高市澄清：執行率六都次高

2018年03月30日 18:21 中時 柯宗緯

針對外界批評長照經費「看得到用不到」，高市社會局澄清，執行率為六都次高，長照服務人數更是居冠。

高市社會局長姚雨靜指出，高市老年人口雖在六都並非最高，但長照服務人數卻是最多，中央有鑑於高雄市以往執行金額、執行率都很高，因此匡列給高雄最高長照經費；105年經費執行率達92.78％（102及103年分別為97.68％及100％）。

姚雨靜強調，106年高雄市長照經費有71％配置居家服務執行，居家服務單位32個、居家服務員1577人、服務個案8058人，全年提供167萬7492 人次、服務時數達319萬6734小時，投入居服項資源及服務成果皆居六都之冠。

另外，以日間照顧服務為例，高雄市104年計有12家日間照顧中心、服務人數255人，105年計有17家日間照顧中心、服務人數323人，106年成長為25家日間照顧中心、服務人數520人，全年提供服務人次9萬2,920 人次及服務時數達83萬362小時，平均每人次接受服務時數為8.94 小時，亦為六都最多。顯見高市服務單位數與服務人數皆持續成長中。

她強調，長期照顧服務在高雄已致力推動多年，高雄市政府106年間除舉辦全國首場長照人力徵才活動外，也針對38區區長、里幹事、民間團體、一般民眾等，辦理160場宣導說明會。

另有刊登於平面媒體版面、公車車體廣告、海報及布條懸掛、市府宣傳管道等進行宣傳，未來仍會加強結合民政系統的里長 、里幹事宣導，以利市民透過不同管道得知長照2.0的服務內涵及申請管道，讓在地需求長照服務的失能者能即時得到照顧服務，提升長照服務量能。

另外也再次提醒具有長照服務需求之民眾，可以先直接撥打長照服務專線1966(前5分鐘免費)、或洽詢高雄市38個行政區衛生所長期照護服務申請窗口。

(中時)