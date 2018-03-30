「漢口家」蚵仔煎 外酥內軟黃金比例

「漢口家」傳統小吃店緊鄰新北市中和區興南夜市，店內招牌蚵仔煎吸引不少饕客特地到訪。（葉書宏攝）

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「漢口家」傳統小吃店緊鄰新北市中和區興南夜市，店內招牌蚵仔煎吸引不少饕客特地到訪。（葉書宏攝）

「漢口家」傳統小吃店緊鄰新北市中和區興南夜市，店內招牌蚵仔煎吸引不少饕客特地到訪，甚至連其他縣市遊客也指名一嘗，老闆李柏雲堅持選用東石港直送的新鮮蚵仔，搭配50年的經驗傳承精準掌控火候，將蚵仔煎煎出「外酥內軟」的黃金比例。

李柏雲從事補教業20餘年，篤信基督教，因信仰關係認識小吃業者第二代，開始拜師學藝，在新北市中和區南勢角一帶傳承逾50年的好滋味。

李柏雲表示，蚵仔煎的皮相當重要，餅皮成本是一般市售的2倍，配方不光只是傳統的麵粉或是地瓜粉，她們還添加了胡椒等食材，才能讓餅皮吃出多層次口感，滿足顧客的味蕾。

另外，蚵仔是蚵仔煎中重要的食材，李柏雲因為有熟識東石港的蚵農，蚵仔天天新鮮直送，食材當天用完，才能吃到最甜美的鮮蚵。

李柏雲說，她們研究獨門醬料搭配蚵仔煎更是一絕，醬料包含紅棗、豆瓣、水果酵素、花生醬等豐富食材，不少饕客都稱讚醬料好吃，搭配其他的小吃也相當對味。

值得一提，蚵仔煎好吃的另一個秘訣就是「煎功」，店內主廚向擁有50年經驗的師傅學習，精準掌控火侯，才能煎出「外酥內軟」的黃金比例，另外，常有民眾抱怨市售蚵仔煎太油，「漢口家」的蚵仔煎吃起來一點都不油，每一份蚵仔煎僅用少許的油。

饕客朱盈俞表示，蚵仔煎吃起來很Q外酥內軟，不像一般市售吃起來相當黏稠一點口感都沒有，尤其是蚵仔，每一顆都是又大又甜。

店名：漢口家傳統小吃店

地址：新北市中和區興南路一段85巷3號

電話：02-8668-1167

營業時間：每天上午11時至下午9時（每周三公休）

售價：蚵仔煎60元（雙蛋70元）

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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