2018年03月30日 18:34 中時 吳娮翎

Saint-Louis聖路易Royal系列深藍色水晶檯燈（鍍鉻金屬），9萬4100元。（聖路易提供）

Saint-Louis聖路易Royal系列透明與紫色水晶盒（小），1萬9240元。（聖路易提供）

皇家藍梅杜莎 Medusa Blue 22公分紀念盤5600元。（集雅廊提供）

皇家藍梅杜莎 Medusa Blue茶杯盤組1萬2300元。（集雅廊提供）

喜迎春日，頂級家飾推新品搶市，Saint-Louis聖路易為經典Royal系列打造新面貌，突破原有水晶吊燈的結構框架，首次推出水晶吊燈以外的春季新品，像是桌燈、水晶盒與花瓶等，而合作有25年之久的精品凡賽斯和羅森泰慶則發表25周年限定系列，搶攻市場目光。

19世紀中，Saint-Louis聖路易首款水晶枝型吊燈 Royal問世，此後便成為各地皇室宮廷不可或缺的裝飾，至今Royal系列是品牌經典商品，提供超過1萬5000種組合的客製化服務，不論是水晶枝型吊燈、燭台或壁燈等作品皆融合了寬而圓潤的線條，展現不同的水晶切割工藝。

今年Saint-Louis聖路易與法蘭西喜劇院合作，為2017年改建的穆內·絮利廳賦予嶄新生命，品牌以建築師 Pierre Fontaine在1830年的水彩畫為靈感，運用專業工匠吹製、手工切割技術，打造聖路易Royal系列 85燈水晶枝型吊燈作品。

經典傳承的還有，凡賽斯和羅森泰慶合作25周年，品牌集結歷年經典推出「ROSENTHAL遇見VERSACE」，發表25款22公分紀念盤及25組紀念款茶杯盤組，4月11日至21日也將在在台中大遠百展出。

展出作品皆是經典之作，像是「皇家藍梅杜莎」以古代皇室常用的寶藍色作為基調，亦即是Versace家居系列的主色調「皇家藍」，貴族氣派不言而喻。「皇家藍梅杜莎」有著熟悉的Versace設計元素，像是豐富的裝飾花邊、糅合巴洛克和古典藝術的設計風格、強烈的色彩搭配和梅杜莎頭像標誌。

(中時)