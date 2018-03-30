新竹市總工會會員大會莊鑑川連任理事長

新竹市總工會30日舉行第12屆第1次會員代表大會，並改選理、監事及理事長，結果毫無意外由現任理事長莊鑑川（左二）高票連任。（陳育賢攝）

友善列印
中時
新竹市總工會30日舉行第12屆第1次會員代表大會，並改選理、監事及理事長，結果毫無意外由現任理事長莊鑑川（左二）高票連任。（陳育賢攝）
新竹市總工會30日舉行第12屆第1次會員代表大會，有代表上百人參加。（陳育賢攝）

新竹市總工會30日舉行第12屆第1次會員代表大會，大會中除了報告會務工作、決議案執行情形外，同時也舉行第12屆理、監事及理事長改選作業，結果不出意料，由現任理事長莊鑑川不負眾望順利連任，市長林智堅晚間也特別到場向工會代表及辛苦的勞工們致意。

新竹市總工會30日舉行會員代表大會，包括市長林智堅、勞工處長黃錦源以及多位市議員都到場致意。

林智堅表示，新竹市的平均勞動人口超過21萬餘人，勞動參與率也超過60％，居全台第2名，勝過各縣市整體平均58.7％，盼藉由公開表揚向辛苦的勞工夥伴表達感佩之意，他也不忘邀請總工會會員及廣大的勞工朋友，在春假連假時，帶著小朋友到香山水資源公園，來體驗最特別又歡樂的兒童藝術節─風的運動場。

理事長莊鑑川則表示，感謝市長林智堅對勞工與總工會的大力支持，雖然經費不足，但在理監事通力合作下，各項會務與福利仍不打折的如一到位。

近年總工會提升各單項業務及承辦勞動部、勞動力發展署的職訓，這些努力都已獲上級肯定，竹市總工會除了被評核為A級訓練單位外，近更獲勞動力發展署頒發「銅牌獎」，未來更要朝金牌的目標邁進，同時為廣大勞工謀取更大的福利。

(中時)

林口電廠灰飛溢散 新北環保局：… 運動品牌搶年輕客 紛聯名「韓風…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。