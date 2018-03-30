新竹市總工會會員大會莊鑑川連任理事長

2018年03月30日 18:45 中時 陳育賢

新竹市總工會30日舉行第12屆第1次會員代表大會，並改選理、監事及理事長，結果毫無意外由現任理事長莊鑑川（左二）高票連任。（陳育賢攝）

新竹市總工會30日舉行第12屆第1次會員代表大會，有代表上百人參加。（陳育賢攝）

新竹市總工會30日舉行第12屆第1次會員代表大會，大會中除了報告會務工作、決議案執行情形外，同時也舉行第12屆理、監事及理事長改選作業，結果不出意料，由現任理事長莊鑑川不負眾望順利連任，市長林智堅晚間也特別到場向工會代表及辛苦的勞工們致意。

新竹市總工會30日舉行會員代表大會，包括市長林智堅、勞工處長黃錦源以及多位市議員都到場致意。

林智堅表示，新竹市的平均勞動人口超過21萬餘人，勞動參與率也超過60％，居全台第2名，勝過各縣市整體平均58.7％，盼藉由公開表揚向辛苦的勞工夥伴表達感佩之意，他也不忘邀請總工會會員及廣大的勞工朋友，在春假連假時，帶著小朋友到香山水資源公園，來體驗最特別又歡樂的兒童藝術節─風的運動場。

理事長莊鑑川則表示，感謝市長林智堅對勞工與總工會的大力支持，雖然經費不足，但在理監事通力合作下，各項會務與福利仍不打折的如一到位。

近年總工會提升各單項業務及承辦勞動部、勞動力發展署的職訓，這些努力都已獲上級肯定，竹市總工會除了被評核為A級訓練單位外，近更獲勞動力發展署頒發「銅牌獎」，未來更要朝金牌的目標邁進，同時為廣大勞工謀取更大的福利。

(中時)