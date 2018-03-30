運動品牌搶年輕客 紛聯名「韓風」

PUMA 在今夏也將與韓國 「BTS 防彈少年團」 合作推出聯名系列。（Puma提供）

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FLIA推出「FILA X D-ANTIDOTE」聯名系列，將英倫風格融入設計。（FILA提供）
「FILA X D-ANTIDOTE」，用Oversize廓形鎖定線焦點，結合SEOULONDON字樣織帶。（FILA提供）

運動品牌近年紛紛轉向潮流化，力攻小資與年輕族群。FLIA推出「FILA X D-ANTIDOTE」聯名系列，韓流時尚品牌 D-ANTIDOTE 成立於 2014 年，擅於將英倫風格融入設計中，此次與FILA聯名系列，融合了英倫風格與潮流運動元素，用Oversize廓形鎖定線焦點，結合SEOULONDON字樣織帶，穿插於各聯名單品之上，加溫復古運動風格。

另一方面，PUMA 近年來也網羅全球時尚潮流的名人，從天后蕾哈娜 (Rihanna) 擔任品牌創意總監、搞怪國際超模 Cara Delevingne、超人氣 R&B 創作歌手威肯 (The Weeknd)、全球嘻哈天王 Big Sean、到漂亮寶貝賽琳娜戈梅茲 (Selena Gomez)，超強的全球品牌大使陣容，也可謂運動時尚名人盛世。

PUMA 在今夏也將與韓國流行大勢團體 「BTS 防彈少年團」 合作推出聯名系列，看上當紅 K-POP 韓流風潮，與 BTS 在全球各地累績的驚人粉絲力。7月起在全球接續發售上市。

(中時)

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