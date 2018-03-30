中央大學與歐盟AIRBUS簽約 啟動SPOT衛星直接接收

中央大學李光華副校長（左）代表中大與空中巴士國際與太空部門副總裁Mr.Stephane Vesval（右）正式簽約。(中央大學提供)

友善列印
旺報
由左至右，國家太空中心林俊良主任、科技部自然司吳俊傑司長、法國在台協會華繼詠副主任、中央大學李光華副校長、中央大學太空及遙測研究中心蔡富安主任、空中巴士國際與太空部門副總裁Mr.Stephane Vesval。(中央大學提供)

多元衛星遙測，為現代化國家資訊基礎建設不可或缺的一環。中央大學太空及遙測研究中心與歐盟空中巴士公司（AIRBUS）正式締約，啟動SPOT-6和SPOT-7衛星「直接接收」，解析度1.5米的高解析衛星影像可無限量接收，完全不受限制，並可執行即時的監偵測任務。以中大為中心，半徑3000公里的接收範圍內，衛星影像一覽無遺，為我國衛星遙測研究和應用注入新動能！

中央大學30日舉辦與歐盟AIRBUS簽約啟動SPOT衛星直接接收簽約儀式，科技部自然司司長吳俊傑、國家太空中心林俊良主任、中央大學副校長李光華、法國在台協會華繼詠副主任、空中巴士國際與太空部門副總裁Mr.Stephane Vesval及中央大學太空及遙測研究中心蔡富安主任等受邀出席。

吳俊傑表示，空間資訊基礎的建置是現代化社會不可或缺的一環，資源衛星的接收更是國家必要的設施，接收多元的衛星影像與各類衛星資料提供服務，對國家基礎的研究、環境的監測、國土的調查、防災的運用、人才的培育及科普教育扮演著重要的角色。

蔡富安認為，正式締約的差別在於影像的數量與時間，以前的方式像是點菜式，現在的模式則是影像吃到飽，既快速又完整。資料接收量與去年同期相比，已經增加22倍的資料接收量。太遙中心將以開放資料的方式，免費提供學界及科技部研究人員SPOT衛星影像及全台無雲鑲嵌影像圖磚介接服務。

李光華說，過去採虛擬接收的方式，致數量、時效上均受限制。今與歐盟空中巴士（AIRBUS）進一步合作，為提升服務、衛星資料、即時運用價值、並且進行更前瞻的研究與運用，未來無限制接收SPOT衛星影像，可大幅強化衛星遙測相關研究、服務及應用能量。

SPOT衛星接收範圍，以中央大學為中心，東到關島、西到大陸甘肅、北到蒙古及俄羅斯、南到南海及印尼，半徑三千公里內衛星影像一覽無遺，與台灣自主開發的福爾摩沙衛影像相輔相成。

多元遙測資料的穩定供應，是現代化國家的重要指標，可滿足基礎研究、區域環境與海洋監測、國土利用調查與監測、森林與農業、災害調查監測與防救，以及其他各種不同的研究與應用，並可支援東亞災害監測、區域影像製圖、海域及陸域熱點監測等科技外交以及國防相關應用。

(旺報)

運動品牌搶年輕客 紛聯名「韓風… 中市9國小歡喜慶百歲文物展訴歷…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。