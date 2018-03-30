中央大學與歐盟AIRBUS簽約 啟動SPOT衛星直接接收

2018年03月30日 18:47 旺報 李侑珊

由左至右，國家太空中心林俊良主任、科技部自然司吳俊傑司長、法國在台協會華繼詠副主任、中央大學李光華副校長、中央大學太空及遙測研究中心蔡富安主任、空中巴士國際與太空部門副總裁Mr.Stephane Vesval。(中央大學提供)

多元衛星遙測，為現代化國家資訊基礎建設不可或缺的一環。中央大學太空及遙測研究中心與歐盟空中巴士公司（AIRBUS）正式締約，啟動SPOT-6和SPOT-7衛星「直接接收」，解析度1.5米的高解析衛星影像可無限量接收，完全不受限制，並可執行即時的監偵測任務。以中大為中心，半徑3000公里的接收範圍內，衛星影像一覽無遺，為我國衛星遙測研究和應用注入新動能！

中央大學30日舉辦與歐盟AIRBUS簽約啟動SPOT衛星直接接收簽約儀式，科技部自然司司長吳俊傑、國家太空中心林俊良主任、中央大學副校長李光華、法國在台協會華繼詠副主任、空中巴士國際與太空部門副總裁Mr.Stephane Vesval及中央大學太空及遙測研究中心蔡富安主任等受邀出席。

吳俊傑表示，空間資訊基礎的建置是現代化社會不可或缺的一環，資源衛星的接收更是國家必要的設施，接收多元的衛星影像與各類衛星資料提供服務，對國家基礎的研究、環境的監測、國土的調查、防災的運用、人才的培育及科普教育扮演著重要的角色。

蔡富安認為，正式締約的差別在於影像的數量與時間，以前的方式像是點菜式，現在的模式則是影像吃到飽，既快速又完整。資料接收量與去年同期相比，已經增加22倍的資料接收量。太遙中心將以開放資料的方式，免費提供學界及科技部研究人員SPOT衛星影像及全台無雲鑲嵌影像圖磚介接服務。

李光華說，過去採虛擬接收的方式，致數量、時效上均受限制。今與歐盟空中巴士（AIRBUS）進一步合作，為提升服務、衛星資料、即時運用價值、並且進行更前瞻的研究與運用，未來無限制接收SPOT衛星影像，可大幅強化衛星遙測相關研究、服務及應用能量。

SPOT衛星接收範圍，以中央大學為中心，東到關島、西到大陸甘肅、北到蒙古及俄羅斯、南到南海及印尼，半徑三千公里內衛星影像一覽無遺，與台灣自主開發的福爾摩沙衛影像相輔相成。

多元遙測資料的穩定供應，是現代化國家的重要指標，可滿足基礎研究、區域環境與海洋監測、國土利用調查與監測、森林與農業、災害調查監測與防救，以及其他各種不同的研究與應用，並可支援東亞災害監測、區域影像製圖、海域及陸域熱點監測等科技外交以及國防相關應用。

(旺報)