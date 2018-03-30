浩鼎內線交易案 張念慈聲請傳喚副總統陳建仁

2018年03月30日 18:55 中時 李文正

士林地院審理浩鼎內線交易案，今（30日）開庭審理，傳喚浩鼎董事長張念慈、副董事長許友恭、總經理黃秀美、研發長游丞德、醫學處處長廖宗志出庭，法官提示證據，辯護人聲請傳喚證人副總統陳建仁、前台大校長楊畔池等人作證，而檢方則聲請傳喚3名食藥署負責新藥申請的官員，法官並未決定是否依雙方聲請傳喚證人。

檢方認為，2015年8月28日的專家會議中，浩鼎公司內部人員已明知臨床試驗設計與主管機關要求規定不符，且試驗受試病人之惡化人數確定無法達到原試驗計畫所定最後分析的唯一條件，使浩鼎欲藉此通過新藥查驗證記的機率極微，高層得知後，趁著股價被一路炒到755元，獲利「下車」，張等5人規避損失2000多萬到113萬不等，違反證券交易法。

被告等人否認犯罪，辯稱是獲利了解、幫兒女繳學費、賣股換現金繳學費，與專家會議的內容無關，張念慈的辯護人聲請傳喚當時參加專家會議、時任中研院副院長陳建仁出庭作證，釐清會議內容是否對股票價格有重大影響的消息。

蒞庭檢察官不同意，認為副總統陳建仁在偵查時已經講清楚，沒必要再次傳喚。法官詢問5名被告的辯護人，陳建仁由誰主詰問？張念慈辯護律師丁中原舉手，表示由他主詰問。

另外，法官函詢食藥署是否有癌症藥物提前解盲，通過新藥申請的案例，檢方希望能增加詢問，單一樞紐是否也有通過的案例，而張念慈、許秀美都認為，法官的問題有文字上的陷阱，因為台灣沒有類似案例，浩鼎公司的乳癌新藥是「放眼世界」，若要詢問的話，要向美國食品藥物管理局詢問。庭末，合議庭將再決定是否傳喚副總統。

(中時)