孟耿如抓莫允雯玩親親 「咬吻」利晴天口水狂流

2018年03月30日 18:46 時報周刊 張毓琪

孟耿如在新劇《高塔公主》飾演新時代女性，先是在劇中和周群達Duncan大談純愛，下一秒又對利晴天咬唇強吻。但兩人都笑說這場戲拍的一點都不浪漫，利晴天笑說「本來以為會有福利，結果孟耿如不但真咬，還流的我滿嘴都是她的口水，所以我當下是真的超害怕的。」。孟耿如不好意思的說「因為我當時整個人被扛起來，而且還真的用牙齒咬所以口水狂流，拍完看到自己戲服全是口水才知道發生什麼事。」。

已在網路上造成討論的巴掌戲，孟耿如和莫允雯提到這場戲都還是印象深刻。莫允雯一臉抱歉的抱抱孟耿如，還被主持人開玩笑拱親親和解。沒想到兩人二話不說當場親下去，還一連親了好幾回，立刻引起現場一片驚呼讓鎂光燈閃個不停。莫允雯大笑說「拜託戲裡我們都睡過了這個就是小case啊！說不定最後我們才是這部戲的CP。」

王家梁在劇中將和王牧語配對湊CP，王家梁說「這次我演的是一個好動外放的角色，希望大家會喜歡這次的作品。」這對花心男和魚干女會擦出甚麼火花也令人期待。

田中千繪則是與藍鈞天分飾執行長與老闆，片花中兩人似乎也有一段情？藍鈞天還加碼爆料「我還有一個兒子還沒公開！」嚇壞眾人，原來是他劇中也將有一個驚人的身世爆點，讓田中千繪神祕笑說「想知道我們的故事就要準時收看了。」 《高塔公主》將於3/31(六)晚上10點於台視首播，東森綜合台則於每周日晚間十點《高塔公主》播出。

(時報周刊)