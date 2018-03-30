起司塔控注意！日本狂銷品牌祭限定口味 只賣1個月

2018年03月30日 18:50 中時 何書青

來自日本北海道，年度狂銷3500萬個傳奇起司塔品牌BAKE CHEESE TART推出全新登台的春季限定新品「瀨戶內蜂蜜檸檬起司塔」。選用以北海道為主的香濃滑順起司、帶有清爽酸味的日本瀨戶內產檸檬與台灣雅緻原蜜，是只有台灣才能吃得到的春季新口味，4月1日至4月30日止期間限定，全台北、中、南3家門市每日限定300顆開賣。

台灣焙凱股份有限公司CEO印牧正貴表示：「日本瀨戶內栽植檸檬的歷史悠久，是日本最主要檸檬出產地。我們用優質的瀨戶內檸檬搭配特選起司，將檸檬果汁及檸檬皮混合後，使瀨戶內檸檬的清爽口感發揮至極。為了讓檸檬的酸味與起司塔達到完美的融合，在現烤出爐的檸檬起司塔塗上台灣生產的原蜜，層層交疊出濃郁醇香與淡淡輕甜。瀨戶內蜂蜜檸檬起司塔目前只有在台灣才能品嘗得到。」

BAKE CHEESE TART誕生於北海道，主打「嚴選北海道為主的優質原料食材」，熱銷日本東京等地，最大特色為「塔皮香酥脆、內餡軟滑嫰」。獨家調配的起司慕斯是嚴選以北海道為主的多種起司獨家調配而成，創造出讓人吃過難忘的滑潤口感。使用「二次燒製法」，先將使用秘製小麥粉所製作出來的塔皮烤脆後，再加入起司內餡進行第2次烘烤，使塔皮維持酥脆餅乾口感。由日本北海道的BAKE直營工廠進口半成品後，在台灣店頭現烤出美味起司塔。

BAKE CHEESE TART自2016年登台，為起司塔創下熱銷旋風，不僅成功在台闖出知名度，後續BAKE Inc.其它甜點品牌，如ZAKUZAKU棒棒泡芙、RAPL澎派令果等也都十分受好評，而BAKE CHEESE TART為BAKE Inc.代表品牌，日本每年皆會推出期間限定口味。

(中時)