金門大學遴選新校長 陳建民脫穎而出

2018年03月30日 19:10 中時 李金生

陳建民的治校理念包括以教學為核心、發展學校特色與加強在地連結、強化產學合作。（李金生攝）

國立金門大學今（30）日下午遴選出第3任校長，目前擔任金大特聘教授的副校長陳建民脫穎而出，高票獲得當選，後續將由校方報請教育部聘任。

此次參與角逐金大新任校長者共有現任金大行政副校長陳建民和金大理工學院院長馮玄明、台中科技大學教授盧冠霖等3人，結果陳建民獲遴選委員過半數同意，並以最高票脫穎而出當選。

金大校長遴選委員會發言人呂立鑫指出，金大第3任校長遴選工作，依法票選出遴選委員後，即由遴選委員會接手辦理各項遴選工作，包括公開徵求並受理候選人推薦，舉辦候選人辦校理念說明會，以及3月21日由全體專任（案）教師對候選人進行同意權投票等法定程序。

今天則安排獲通過同意權投票門檻的3位校長候選人向遴選委員進行辦校理念說明與現場詢答，自下午1時30分起在金大理工大樓會議室登場，下午5時最終投票結果出爐。

陳建民是金門人，現年54歲，中央警察大學外國事務學系及警政研究所畢業後，獲中國文化大學中山學術研究所博士學位。另於1990年外交官特考及格，曾於外交部北美司等行政機關歷練10餘年。

陳建民在金大創校時回鄉服務，投入教學、研究、產學與行政服務，歷任系主任、所長、研發長和院長職務，嫻熟高等教育的發展與趨勢，曾連續6年獲得行政院科技部特殊優秀人才獎勵，2017年獲聘為金大特聘教授。

陳建民的治校理念包括以教學為核心、發展學校特色、厚實學生基礎與實作能力；加強在地連結、強化產學合作；發展學校硬體建設、推動大學城計畫；實踐大學社會責任、連結校園教學與社會議題；發展高教國際化、推動全球化佈局；創新財務管理，開拓多元財源與提高自籌收入；尊重不同學門領域學術價值與特色發展。

(中時)