世界級大師的鐵雕 被當破銅爛鐵賣了！

陳庭詩的鐵雕「約翰走路」驚艷西方。(戴忠仁提供)

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戴忠仁和陳庭詩的鉅作「鳳凰」合影。(戴忠仁提供)
畢卡索的Tete賣了3億多台幣。(戴忠仁提供)
畢卡索的鐵線小作品以一千九百萬成交。(戴忠仁提供)

去年12月，藝術家陳庭詩一件鐵雕作品在台灣拍賣場出現，但是乏人問津；同一時間，紐約的拍賣，一件畢卡索以鐵絲完成的小雕塑賣了美金66萬5千元(約1955萬台幣！在2015年，畢卡索的鐵雕Tete以888萬5千歐元拍賣價成交(約3億2270萬台幣)，資深主播戴忠仁說，整個華人世界只有陳庭詩的作品可以和畢卡索的作品一起展出，但是他未完成的遺作卻被當成廢鐵賣了台幣7千元！

戴忠仁主持《國寶檔案》在台中太平採訪陳庭詩的故居時，他驚訝發現，陳庭詩還留有900件的鐵雕作品，他的生前好友也竭力將這些作品保留在故居。陳庭詩失去聽覺，但他是一位才華橫溢的藝術家，篆刻、書法、油畫、版畫、水墨與鐵雕樣樣精通，他的鐵雕作品「約翰走路」、「鳳凰」曾應邀在法國和西班牙進行巡迴展，同場展出的都是世界頂尖大師如畢卡索、賽薩、達利等人的作品。

後來歐洲學者在編撰「20世紀藝術史」時，陳庭詩是唯一被載入的華人(也在書中的貝律銘是美國籍)，但這台灣之光卻沒在台灣獲得應有重視，戴忠仁一直覺得很可惜，因此花了多時間去製播他的專輯。

戴忠仁在採訪過程中發現一件讓他驚訝到下巴會掉下來的事，孤家寡人但具有榮民身分的陳庭詩在2002年過世後，他尚未完成的鐵雕作品，退輔會不認為那些鐵質組件是作品，不能交給基金會保存，全部當廢鐵賣了，九十高齡陳庭詩的嘔心瀝血結果只換得薄薄七張千元紙鈔！

戴忠仁知道陳庭詩愛石頭，但他在採訪過程中沒看到那些天然藝術品，因為也被「依法」賣了！所得歸陳庭詩大陸家屬。有趣的是，戴忠仁發現有一些可能是陳庭詩獲贈但沒有藝術價值的民藝品，反而都被退輔會留下了。

陳庭詩過世幾年後的某天，有位收破爛的小販經過陳庭詩故居，瞥見院內有鐵雕作品矗立，他跑去問陳庭詩的鄰居可否論斤收購？戴忠仁笑說，這應該是史上最有眼光收破銅爛鐵的哥兒們。《國寶檔案》「最懂寂寞的藝術家」將在4月4日周三晚間11點於人間衛視首播。

(中時電子報)

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