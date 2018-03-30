阿扁爆劉世芳退選高市長真相 「與陳菊接總統府秘書長有關」

民進黨立委劉世芳退出高雄市長選舉，被爆與陳菊有關。(中時資料照片)

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中時電子報

民進黨立委劉世芳退選高雄市長的真正原因，被前總統陳水扁的「新勇哥物語」踢爆，劉世芳當時退選，竟跟高雄市長陳菊北上接總統府秘書長有密切關係。

「勇哥」指出，1月初，蔡英文總統在一個上班日下午，特別去看總統府秘書長官邸的整修進度。這表示總統非常重視官邸新主人住的地方，不但要趕緊整修工程，而且未來總統府秘書長的分量，一定是總統非常尊重的政壇重量級人物。如果不是菊姐，會是誰呢？

「勇哥」更點出，若劉世芳市長初選有望，菊姐是不會離開高雄的。如今劉委員過關希望不大，隨時可以被犧牲。他猜測府院高層應該在去年12月底就已經談好菊姐的新職位，只是劉委員被矇在鼓裡而不自知！？

勇哥：我終於找到高雄市長黨內初選參選人劉世芳委員「被退選」的真正原因，不禁為劉委員叫屈！

勇弟：今年1月7日上午劉委員還為了初選，特地由新系大老張維嘉陪同拜會阿扁，怎麼可能才幾天就宣布退選！？

勇哥：其實早在1月中旬，阿扁就跟很多人提到高雄市長菊姐會北上接任總統府秘書長。劉世芳的退選跟菊姐的人事安排有密切關係。

勇弟：這話怎麼說？有人告訴阿扁有關菊姐的人事動向嗎？

勇哥：完全沒有。只是我的研判。因為就在1月初，蔡總統於一個上班日下午，特別去看總統府秘書長官邸的整修進度。這表示總統非常重視官邸新主人住的地方，不但要趕緊整修工程，而且未來總統府秘書長的分量，一定是總統非常尊重的政壇重量級人物。如果不是菊姐會是誰呢？

勇弟：還是阿扁厲害，未卜先知！那菊姐的未來角色扮演呢？

勇哥：過去兩任總統府秘書長沒有民選公職的歷練，蔡總統猶如少了一隻手。為了強化府內決策階層，並基於年底地方選舉的輔選需要，以及為了明年黨內總統初選，確保蔡英文可以取得連任資格，放眼看去，菊姐無疑是不二人選。

勇弟：勇哥還是沒說菊姐北上與劉委員退選有什麼關係？

勇哥：如果劉世芳市長初選有望，菊姐是不會離開高雄的。如今劉委員過關希望不大，隨時可以被犧牲。我猜測府院高層應該在去年12月底就已經談好菊姐的新職位，只是劉委員被矇在鼓裏而不自知罷了！？

(中時電子報)

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